MHP'nin İftar Yemeğine 2 Bin Kişi Katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından geleneksel hale getirilen İftar yemeklerinin bir yenisi bir restorantta 2 bin kişinin katılımı ile düzenledi. İftar yemeğine MHP İl Başkanı Mete Eke, MHP Milletvekili Prof. Dr Yusuf Halaçoğlu, MHP MYK üyesi Mustafa Eraslan, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, Ülkü Ocakları Başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Bazı Sivil Toplum Kuruluşları ve Sendika Başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

İftar yemeğinde bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Mete Eke, 11 yıldır iktidar olan AK Parti’nin iç ve dış politikada ki olumsuz tutumu nedeni ile ülkemiz yangın yeridir” dedi. Eke, bu duruma engel olmanın zamanın 2014 yılında yapılacak mahalli idare seçimleridir, Kayseri’deki Belediyelerin hepsine talibiz ve bu sebeple sizden destek istiyorum” dedi.

İl Başkanı Eke konuşmasının son bölümünde, ''Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır. Biz bir ve diri olursak, Üç Hilali göndere dikeriz. Halk sillesinin sadası yoktur, gelince de devası yoktur'' ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından İftar Programı Sema gösterisi ile devam etti.