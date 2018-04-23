MiGROS’TAN iYi PARTi’YE GiZLi DESTEK Mi?

Bu malzemelerin fotoğrafını çekip gazetemize yollayan okurlarımız “Migros’un İYİ Parti henüz kurulmadan başlattığı ‘İyi gelecek’ kampanyasının renkleri ve tasarımları daha farklı. Ancak Kayseri mağazalarındaki kampanyalarda ise bu partinin kurumsal rengi olan sarı kullanılıyor.” uyarısında bulundular.





(Kayseri Gündem)

