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MiGROS’TAN iYi PARTi’YE GiZLi DESTEK Mi?

Migros Kayseri Mağazaları’nın kullandığı kampanya rengi ve sloganı İYİ Parti’ye destek olarak yorumlanıyor.

MiGROS’TAN iYi PARTi’YE GiZLi DESTEK Mi?

Bu malzemelerin fotoğrafını çekip gazetemize yollayan okurlarımız “Migros’un İYİ Parti henüz kurulmadan başlattığı ‘İyi gelecek’ kampanyasının renkleri ve tasarımları daha farklı. Ancak Kayseri mağazalarındaki kampanyalarda ise bu partinin kurumsal rengi olan sarı kullanılıyor.” uyarısında bulundular.


(Kayseri Gündem)
 

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Iyi GelecekİYİ PARTİKaytseriAKŞENERMigros
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