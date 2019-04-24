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Millet İttifakı Melikgazi’de Güçlendi

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, 31 Mart seçimleri sonrası Melikgazi Belediyesi’ne 25 yıl sonra Meclis üyesi dahil etmenin gurur verici bir durum olduğunu belirterek, “Bundan böyle 14 meclis üyemizle Melikgazi’de daha güçlü olacağız.” dedi.

Millet İttifakı Melikgazi’de Güçlendi

31 Mart seçimlerinin ardından seçilmiş başkan ve meclis üyeleri mazbatalarını alarak görevlerine başladı. Kayseri’de Büyükşehir dahil merkez ilçelerde son 25 yıldır Meclis üyesi dahil edemeyen CHP, İyi Parti ile kurduğu Millet İttifakıyla Melikgazi’de 14 meclis üyesiyle toplantıları takip edecek. 7 Meclis üyesinin karar merciinde yer alacağı Melikgazi Belediye Meclisinde diğer 7 üye toplantıları takip etme hakkıyla psikolojik güç oluşturabilecek.

CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, Son olarak 1989-1994 yılları arasında Belediye meclislerinde var olduklarını hatırlatarak, “Bundan böyle belediye meclisinde Millet İttifakı daha fazla kişiyle çalışmalara katılıp, takip edebilecek. Güçlü muhalefet, güçlü iktidarın temelini oluşturdu. Önümüzdeki ilk seçimde güçlü bir şekilde iktidara geleceğimizden kuşkumuz yok. Halka hizmet için kaliteli bir nefese bütün ülke olarak ihtiyacımız olduğu 31 Mart seçimlerinde Türkiye’de alınan sonuçlarla açıkça belli olmuştur. Seçim sürecindeki çalışmalarımızın sonucu aslında hedeflediğimiz sonuç olmasa bile halkın teveccühüdür ve kabul edeceğimiz bir sonuçtur. Biz sonuçta yapmış olduğumuz seçim kampanya sürecimizde 2014 seçimlerinde alınan oy oranını üçe katlamayı başarmışız. Halkın öz sorunlarını iyi tespit etmiş ve bunların çözümü noktasında geliştirdiğimiz projelerimiz ve söylemlerimizle halka dokunmayı başarmışızdır. Partimize ve Millet İttifakına dönük ayrıştırıcı söylemlerle bizlere karşı önyargının arttığı bir ortamda 14 arkadaşımızın mecliste halkımızı temsil edecek olması ve halkın sorunlarına dönük projeleri gündeme taşıyacak olmaları gurur vericidir. Bizlere güvenerek sorumluluk yükleyen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

İlk 7 meclis üyesi sonrası mazbatasına alan diğer 7 meclis üyesi ise şu isimlerden oluştu:
Mediha Köker, Tamer Cinel, Zekeriya Kurbanoğlu, Hakkı Özsoy, Mazhar Polat, inci Babadağı ve Yüksel Zaman.
 

İHA

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