Millet Partisi’nde İdiz yeniden başkan

Kongre İl Başkanı Mustafa İdiz tarafından açıldıktan sonra gündem gereği divan seçimine geçildi. Verilen bir teklifle divan heyetine Abdulbaki Bilgin-Divan başkanı, Nadi Kaynak- katip üye ve Yusuf Çetin-katip üye olarak seçildi, oluşan divan yerini aldı,

İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra konuşan Başkan İdiz “siyasette eşitliğin olmadığını, ne iktidarın ne de TBMM’de bulunan muhalefet partilerinin bu adaletsizliğin giderilmesi konusunda hiçbir ciddi gayret göstermediklerini tüm bu imkansızlıklara rağmen Millet Partisi yılmadan, usanmadan Türk Milletinin varlık ve beka davasına hizmet etmiştir. Bundan sonrada azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edecektir. Bölgemizde kuzey ve batı emperyalizminin tasallutu devam etmektedir. Yabancı projelerle bir yere varmak mümkün değildir. Bölgemizde barış, ülkemizde ekonomik gelişme, mutluluk ve huzur, başka iradeye boyun eğmeyen, millet iradesi doğrultusunda hareket eden Millet Partisi’nin liyakatli ve ehliyetli milli kadrolarınca yönetilen ‘Muhteşem Türkiye’ ile sağlanabilir. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Selâm olsun, ‘Milletim Uyan!..’ diyerek durup dinlenmeden hürriyet mücadelesi verenlere…Yaşasın hürriyet, yaşasın istiklal!.. Bin yaşa en zor şartlarda bile esaret zincirlerini imanıyla kıran Büyük Türk Milleti!.. Yeni seçilecek heyete başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

28 delegenin oyuyla Millet Partisi İl Yönetim Kuruluna; Mustafa İdiz-İl Başkanı, Mustafa Temizer-Asıl üye, Osman İkinci-Asıl üye, Mustafa Sarıkaya-Asıl üye, Menduh Tokyay-Asıl Üye, Hayrettin Cengiz-Asıl üye ve Zeliha Ekinci-Asıl üye olarak seçildiler.



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