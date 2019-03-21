Vatandaşlar, “Umudumuz sizsiniz, yolunuz açık olsun” derken Ataş da gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Amaçlarının millete hizmet olduğunu dile getiren Ataş, “Ben millete sevdalıyım. Ben bu millete hizmet için yola çıktım. Bu millete iyi işler sunmak, sorunları çözmek için yola koyulduk. Her zaman söylediğim gibi, Allah bizi bu millete mahcup edecek makamları da nasip etmesin” dedi.







İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, toplumun her kesiminden yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda Ataş, Yıldırım Beyazıt ve Argıncık Mahallelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirip, aynı zamanda Pazar ziyaretleri ile de vatandaşlarla bir araya geldi.







Ataş’ı karşılarında gören vatandaşlar desteklerini dile getirdi. Bazı vatandaşlar, “Destek vereceğiz. Umudumuz sizsiniz. Allah yolunuzu açık etsin” ifadelerini kullanırken, bazıları da Ataş’ın Suriyelilerle ilgili çıkışına destek vererek, “AK Parti adayı Suriyelilerden yararlanacağız’ diyor. Nasıl yararlanacakmış? Eğer illa birilerine bakacaklarsa bizim fakirlerimize baksınlar” ifadelerini kullandı.







Ataş da, Suriyeliler konusundaki açıklamalarını yineleyerek, “Ben Suriyeliler konusunda açıklama yapınca, birileri kızıyor, ama artık yeter. Ülkelerine dönsünler. Biz kaynağı, hizmeti bu milletin işsiz evlatlarına sunacağız” dedi.

Ziyaretlerde Ataş’a pazarcı esnafı da dert yanarak, piyasaların durumuna tepki gösterdi. Ataş, “Ziyaretlerimiz de semt pazarlarını ziyaret edip, esnafımızla sohbet ettik. Vatandaşlarımızda, pazarcı esnafımızda mevcut durumdan şikayetçiler. Artık değişimin zamanı geldiğine karar vermişler. Bizde değişimden sonra refahı şehrimizde tesis edeceğimizin sözünü verdik” dedi.



Argıncık ziyaretlerinde de vatandaşların mevcut duruma tepkili olduğunu anlatan Ataş, “Argıncık, Kayabaşı Mahallemizde esnaflarımızı ziyaret ettik. İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayımız Hasan Sami Özvarinli ile birlikte hemşerilerimizin sıkıntılarını dinledik. Gördük ki Argıncık’daki vatandaşlarımız belediyelerin ilgisizliğinden muzdarip, artık değişimi ve gelişimi istiyor. Bizde 1 Nisan’dan sonra sorunların çözümü için yoğun şekilde çalışacağımızın sözünü verdik” şeklinde konuştu.







Ziyaretler sırasında bir vatandaş da Ataş’a desteğini açıklarken, Pınarbaşı’da Belediye Başkanlığı yaptığı dönemi hatırlatarak, “Pınarbaşı senden çok memnundu. İnşallah Büyükşehir’e de seçilirsin, gurur duyarız. Sen yüreğini Pınarbaşı’da gösterdin” ifadelerini kullandı.



İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, partisinin Talas Belediye Başkan adayı Osman Haymana ile birlikte Talas’ta da ziyaretler gerçekleştirdi. Esnafları ziyaret eden Ataş, vatandaşlarla da sohbet edip, görüş alışverişinde bulundu ve aynı zamanda projelerini anlattı.







Talas’ta da vatandaşın gündemi AK Partili mevcut Belediye Başkanı ve aynı zamanda Melikgazi Belediye Başkan adayı Mustafa Palancıoğlu’nun, “Suriyelileri avantaja çevireceğiz” açıklamalarıydı. Bu konuda tepkilerini dile getiren vatandaşlar, bazı izlenimlerini anlattı ve “Biz ırkçı değiliz ama bazı konuları görünce vicdanımız sızlıyor. Bizim insanlarımıza harcansın kaynaklar” dedi. Talas’ta esnaflık yapan bir kadın da “Biz vergi veriyoruz, onlar vermiyor. Biz sizin yanınızdayız, destekliyoruz” ifadelerini kullandı.







Vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Ataş ise “Talas ziyaretlerimizde de hemşerilerimizle bol bol sohbet edip, sorunlarını dinledik. Daha gelişmiş bir Talas ve Kayseri için 1 Nisan’dan sonra gece gündüz çalışacağımızın sözünü verdik. Allah bizi bu millete mahcup edecekse hiçbir makamı nasip etmesin” dedi. Kurumsal

