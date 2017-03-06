Milletin adamını hazmedemiyorlar

Partisinin Kayseri İl Başkanlığınca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Ataş, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok önemli bir halk oylamasının arifesinde olunduğunu söyledi.

Anayasa görüşmeleri sırasında CHP'nin takındığı tavrı eleştiren Ataş, Türkiye'yi de 60 yıldan beri hep böyle engellemeye çalıştıklarını, milletin bunu gördüğünü ifade etti.

CHP'nin millete bir şey anlatmadan aciz olduğu için yine siyaset yapma tarzları olan yalan ve iftira üzerine kurulu broşürleri sokaklarda dağıtarak algı oluşturmaya çalıştığını savunan Ataş, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu, 50 milletvekilinin maliyetinin hesabını yapıyor. Sen git, önce TBMM'de bu milletin parasını kendi şahsi çıkarları için harcayan milletvekiline hesap sor. 'Yargı bağımsız, tarafsız olmayacak.' diyorlar. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun üye sayısı 22. 16'sı hakim ve savcılar içindeki bir sistemle seçiliyordu. İşte FETÖ'cüler böyle sızdılar. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ismi Hakimler Savcılar Kurulu olarak değişecek 'Evet' çıkarsa. 'Partili cumhurbaşkanı tarafsız olur mu?' diyorlar. 'Tayyip Erdoğan'a kadarki süreç içindeki cumhurbaşkanları tarafsız davranmıştır.' diyen bir tane babayiğit çıkar mı?

Sayın Cumhurbaşkanımız, 14 yıla yakın bu ülkede başbakanlık yaptı, iki yıldır cumhurbaşkanlığı yapıyor, bugüne kadar ötekileştirdiği bir insan var mı? Yok. Tayyip Erdoğan'ı milletin adamı olduğu için hazmedemiyorlar. Yalanla, dolanla, fitne, fesatlarla Tayyip Erdoğan'ı milletten soğutmaya çalışıyorlar. Sen Allah'ın bu millete sevdirdiği Tayyip Erdoğan'ı bu milleten ne yaparsan yap uzaklaştıramazsın, gücün yetmez."

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar için "Fatiha" okuyan Ataş, Türkiye'de geçmişten bugüne gelen vesayet odakları bulunduğuna işaret ederek, "Kim bu vesayet odakları? CHP, 1960'tan bu yana tek başına iktidar olamadı. Onun ezikliğini yaşamakta ama 1961 yılında yapılan anayasanın içine yerleştirdikleri birtakım yapılanmalarla, kanunlarla zihniyetleri hep iktidarda oldu." görüşünü paylaştı.

Bakan Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğin iptal edilmesi

Almanya'nın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılacağı etkinliği iptal etmesine de değinen Ataş, Almanya'nın yıllardır dost olarak bilindiğini söyledi.

Ataş, 15 Temmuz'dan sonra dost bilinen Avrupa ülkelerinin hepsinin Türkiye'ye karşı tavır aldığını vurgulayarak, "Bazı terör örgütlerinin yanında olduklarını açıkça ilan etmediler mi? Bunların hepsine karşı verilecek en güzel cevap, 16 Nisan'daki halk oylamasında kararımızın "Evet" olmasıdır. Sandıkta en güzel cevabı vereceğiz. 'Evet' çıkarsa eğer Türkiye'ye karşı tavır takınan tüm dünya ülkeleri, Türkiye karşısında yeniden pozisyon almaya mecbur kalacaklardır. Buna terör örgütleri de dahil." değerlendirmesinde bulundu.

7 Haziran’da CHP-HDP işbirliği

Türkiye'nin bugüne kadar pek çok badire atlattığını anımsatan Ataş, 7 Haziran seçimlerinde HDP ile CHP'nin iş birliği içinde hareket ettiğini söyledi.

Sürece değinen Ataş, sözlerini şöyle tamamladı:

"HDP Genel Başkanı'nın eline bir saz vermek suretiyle Türkiye'nin cici çocuğu diye topluma lanse etmeye çalıştılar. Meğer ne kadar farklı bir insanmış, biz yanlış tanımışız. Türkiye'ye demokrasiyi, barışı HDP getirecekmiş gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. Televizyon ekranlarında cici çocuk diye lanse ettiler. Kim yaptı bunu? Türkiye'nin önünü kesmek isteyen çevrelerin arka planında olan ağababaları böyle bir plan kurdu. Bunda başarılı oldular. AK Parti iktidarı tek başına iktidar olamadı. 8 Haziran'a bağlayan gece ben bir kaos yaşadım. İnanıyorum ki aynı kaosu sizler de yaşadınız.

2002 yılından 7 Haziran 2015 tarihine kadar tüm günlerde her sabah AK Parti'nin iktidarda olduğu bir huzurla güne başlıyordum ama 8 Haziran sabahı aynı huzuru yaşayamadım çünkü istikrarlı bir dönem bitmiş, 'Acaba ne olacak?' denilen bir süreç başlamıştı. O 5 aylık, tek başına iktidar olamamanın Türkiye'ye verdiği zarar, 100 milyar doların üzerindedir. Neyse ki 5 ay sürdü."

Toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

AA

