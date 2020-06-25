Milletin Hayrını Ranta Kurban Etmeyin

Özer açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Adalet ve Kalkınma Partisi için tek gerçeğin rant olduğunu biliyoruz. Biliyoruz ama onların rant için yaptıklarını, yapmaya çalıştıklarını görünce de “Bu kadar da olmaz” demekten kendimizi alamıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kanada’da yaşayan bir hemşerimizden bir mail aldım. Bir zamanlar belde olan Güneşli’li olan bu hemşerimiz, dedelerinin “Tarım Meslek Lisesi” yapımı için devlete bağışladığı 1 milyon 50 bin metrekarelik arazinin ranta kurban edileceğini belirterek, isyan ediyor. Devletine inanan, eğitimin gerekliliğini bilen Güneşli’li hemşerilerimiz 1960’lı yıllarda “Tarım Meslek Lisesi” yapılması için bu araziyi devlete bağışlamış ve okul yapılmış, mezunlar yetiştirmiş. Ancak sonrasında kapatılmış.

AKP iktidara gelince de bizzat AKP’li yöneticiler tarafından adeta yağmalanmış. 2008 yılında milletin “Tarım Meslek Lisesi” için bağışladığı binlerce dönümlük arazi yok pahasına AKP’li yöneticileri kiralandı. Eğitime, eğitimli insana düşman olan AKP yöneticileri de kendilerine yakışanı yaparak, milletin bağışlarıyla yapılan okulu ahıra çevirdiler. Anlaşılan o ki, AKP’nin yanlış tarım ve hayvancılık politikaları AKP’lilerin rant hayallerini de suya düşürdü. Şimdi de bu araziye imar değişikliği ile binaların dikileceği ileri sürüyor. Evet Kayseri halkının kamu yararı için Hunat Camii Vakfı’na bağışladığı araziye arkasında kim olduğu dahi bilinmeyen off shore şirketlere satanlar, milletin okul yapımı için bağışladığı binlerce dönümlük araziyi de ranta kurban verir. Buna şaşırmayız. Ama bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa da sessiz kalmadık, kalmayacağız. Eğer burası okul olarak kullanılmayacaksa ranta değil gerçek sahibi olan halka verilmelidir. Buradan AKP’li yöneticilere bir kızıldereli sözünü hatırlatmak istiyorum: "Son ırmak kuruduğunda son ağaç yok olduğunda son balık öldüğünde beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak” Umarım AKP’liler de paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlar, doğayı talan etmekten vazgeçerler. Umarım, AKP’liler Hunat Camii Vakfı’na bağışlanan arazilerde olduğu gibi burada da milletinin hayrını ranta kurban vermezler.”





