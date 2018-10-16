Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Milletvekili Baki Ersoy'dan Kayserispor'a Destek

Ekonomik sıkıntılardan ötürü seçimli genel kurul kararı alınan Kayserispor'a MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan destek geldi. 

Milletvekili Baki Ersoy'dan Kayserispor'a Destek

24 Haziran 2018 seçimlerinde MHP'den Kayseri Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeyi başaran ve her fırsatta Kayseri'nin menfaatleri doğrultusunda çaba sarf edeceğini dile getiren Baki Ersoy, fanatiği olduğu Kayserispor'un içerisinde bulunduğu duruma da kayıtsız kalmadı. Her fırsatta Kayserispor'un gerek sahasındaki gerekse deplasmanda oynadığı maçlara giderek destek veren MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sarı kırmızılı kulüp yöneticinin ekonomik sıkıntılardan ötürü seçimli Genel Kurul kararı alması üzerine büyük yankı uyandıracak bir paylaşım yaptı. 

Baki Ersoy, kendisine ait sosyal medya hesabından Kayserispor'a destek vereceğini ve herkesin de elini taşın altına sokmasını söyleyerek; "Kayseri Milletvekili ve Kayserispor sevdalısı olarak Kayserispor'un zor gününde yanında olmak adına 1 maaşımı Kayserispor'a hibe ediyorum ve içinde bulunduğu durumdan çıkması için de tüm Kayserili hayırsever, işadamı, futbol ve Kayseri sevdalılarını göreve davet ediyorum" dedi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMilletvekili Baki ErsoyMHP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.