Milletvekili Bakır'dan Birlik ve Beraberlik Mesajı

Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı ve Muradiye Kültür Vakfı’nın, Seyyid Burhaneddin Türbesi’nde ortaklaşa düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Kayserili hemşehrileriyle birlikte iftar yapmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Gündeş Bakır, Ramazan ayı ile gelen bu bereketli zaman dilimini iyi değerlendirmek gerektiğini belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla iftar yaparak onların dertlerini ve sıkıntılarını paylaşan Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, iftar öncesi masaları tek tek dolaşıp, hemşehrileriyle el sıkıştı, hal ve hatırlarını sordu, taleplerini dinleyip vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeğinde konuşan Prof. Dr. Gündeş Bakır, “İnsani değerlerin ve ahlaki erdemlerin artmasına, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin çoğalmasına vesile olan bu mübarek ayın ardından yaklaşmakta olan Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Kayseri halkı, hayır ve iyilikte hep ön planda bulunan Kayserili hayırseverleriyle gurur duyuyor. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bu manevi günlerin hakkını verebilmeyi bizlere nasip etsin” dedi.

Konuşmasında Kayserili hemşehrilerine, Ramazan ayını gerektiği gibi yaşayamayan Suriye ve Mısır’daki Müslüman kardeşlerimize dua etmeleri için çağrıda bulunan Prof. Dr. Gündeş Bakır, Ortadoğu’daki İslam coğrafyasında huzur ve sükûnetin sağlanabilmesi için üzerimize düşeni hakkıyla yerine getirmemiz gerektiğini vurguladı.

Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, binlerce Kayserili ile birlikte iftar yapma imkânı sundukları için, hizmet ve çalışmalarından dolayı Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı ve Muradiye Kültür Vakfı’na teşekkürlerini iletti. Ramazan ayının gelmesi ile üst düzeye çıkan manevi duyguların ve yardımlaşmanın tüm yıla yayılmasını dileyen Bakır, sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanlarında ve destekçileri olduklarını kaydetti.