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Milletvekili Öksüzkaya ABD'li Vekillerle Görüştü

Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, TBMM´nde ABD New York Milletvekili Eric Stevenson ve Danışmanlarından oluşan bir heyet ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Öksüzkaya, yemekte yaptığı konuşmada TBMM çalışmaları ve AK Partinin iktidarda olduğu 10 yıllık süreçteki icraatlarını anlattı.

Milletvekili Öksüzkaya ABD'li Vekillerle Görüştü
Öksüzkaya, “Türkiye AK Parti hükümetimiz döneminde hemen her alanda önemli reformlara imza attı. Sağlıkta, eğitimde, ekonomide ve dış politikada önemli adımlar attık. Ekonomik verilerimiz şuanda AB ülkelerinden iyi durumdadır. ABD ile stratejik işbirliği çerçevesinde dostluklarımız gelişmektedir, birlikte pek çok başarılı işler yapılmaktadır. Bu ziyaretler ise iki ülke arasında çok önemli dostluk köprüleri kurmaktadır.” dedi.
ABD ile Türkiye´nin her geçen gün daha çok işbirliği içerisine girdiğini ve bunun karşılıklı dostlukları pekiştirdiğini belirten Öksüzkaya, ABD´de bulunan gönüllü Türk kuruluşlarının çok önemli görevler yaptığını ve bu çalışmaların ileride çok daha iyi anlaşılacağını vurguladı.
New York Milletvekili Eric Stevenson, “Türkiye’ye gelmekten çok mutlu oldum ve gördüğüm misafirperverlik beni çok etkiledi. Amerika’ya gidince ofisime Türk Bayrağı asacağım ve bu vesile ile gelen herkese Türkiye’de gördüklerimi ve yaşadıklarımı anlatacağım.” diye konuştu.
Yemeğin sonunda Ahmet Öksüzkaya tarafından ABD´li Milletvekiline Türkiye anısına hediye takdim edildi.
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