Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Milletvekillerine özel bütçe

TBMM Başkanlık Divanı dün Cemil Çiçek'in başkanlığında toplanarak, çok tartışılacak bir karara imza attı.

Milletvekillerine özel bütçe
Oybirliği ile alınan karara göre, milletvekili yanında çalıştıracağı danışman, sekreter ve şoför sayısını ve verilecek ücretleri ABD Kongresi'ndeki vekiller gibi kendisi belirleyecek.
25-40 BİN TL ÖZEL BÜTÇE ÖDEMESİ

Milletvekiline, TBMM'de çalıştıracağı personelin maaşlarını ödemesi için en az 25 bin, en fazla 40 bin TL özel bütçe ödenmesi için yasa değişikliği yapılacak. Bu rakamın 50 bin TL'ye kadar çıkarılabileceği tartışılıyor.
SÖZ SAHİBİ VEKİL OLACAK

Şu anda vekiller, biri sekreter olmak üzere iki danışman, bir şoför çalıştırıyor. Danışmanlara 4 bin 200 lira ile 4 bin 500 lira, şoförlere 3 bin 300 lira ile 3 bin 400 lira arasında sözleşme ücreti ödeniyor. Akşam'dan Volkan Yanardağ ve Ebru Toktar Çelik'in haberine göre, TBMM'deki danışman ve sekreterleri mağdur edecek, vekilleri tek söz sahibi yapacak süreci başlatacak.

MASRAFLARI KARŞILAMANIN YOLU AÇILDI

Bu karara göre, TBMM İdari Teşkilat Kanunu'nda 2 yıl geçmeden yeni bir değişikliğin daha kapısı aralandı. Böylece vekillerin asgari ücretten danışman çalıştırmasının, seçmenlerine yemek parası, düğünlerde takı takma ve çiçek gönderme gibi masraflarının da bu ödenekten karşılamasının yolu açıldı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.