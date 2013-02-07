Milletvekillerine özel bütçe

Oybirliği ile alınan karara göre, milletvekili yanında çalıştıracağı danışman, sekreter ve şoför sayısını ve verilecek ücretleri ABD Kongresi'ndeki vekiller gibi kendisi belirleyecek.

25-40 BİN TL ÖZEL BÜTÇE ÖDEMESİ



Milletvekiline, TBMM'de çalıştıracağı personelin maaşlarını ödemesi için en az 25 bin, en fazla 40 bin TL özel bütçe ödenmesi için yasa değişikliği yapılacak. Bu rakamın 50 bin TL'ye kadar çıkarılabileceği tartışılıyor.

SÖZ SAHİBİ VEKİL OLACAK



Şu anda vekiller, biri sekreter olmak üzere iki danışman, bir şoför çalıştırıyor. Danışmanlara 4 bin 200 lira ile 4 bin 500 lira, şoförlere 3 bin 300 lira ile 3 bin 400 lira arasında sözleşme ücreti ödeniyor. Akşam'dan Volkan Yanardağ ve Ebru Toktar Çelik'in haberine göre, TBMM'deki danışman ve sekreterleri mağdur edecek, vekilleri tek söz sahibi yapacak süreci başlatacak.



MASRAFLARI KARŞILAMANIN YOLU AÇILDI



Bu karara göre, TBMM İdari Teşkilat Kanunu'nda 2 yıl geçmeden yeni bir değişikliğin daha kapısı aralandı. Böylece vekillerin asgari ücretten danışman çalıştırmasının, seçmenlerine yemek parası, düğünlerde takı takma ve çiçek gönderme gibi masraflarının da bu ödenekten karşılamasının yolu açıldı.

