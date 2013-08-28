Milliyetçi Hareket Partisi Talas Belediye Başkan adayını açıkladı

Parti İl Binasında Düzenlenen basın toplantısına, MHP İl Başkanı Mete Eke, Yönetim Kurulu Üyeleri, Talas İlçe Başkanı Mehmet Erhan, Melikgazi, Kocasinan İlçe Başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan MHP İl Başkanı Mete Eke, MHP İl Teşkilatının 2014 seçimlerinde başkanlık görevini yapacak partililer ile ilgili çalışma yaptıklarını bunun neticelerini de zaman zaman kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti.
İl Başkanı Eke, "Pınarbaşı, Bünyan ve Develi'nin ardından Talas İlçemizde yapılan temayül yoklamasının ardından karara vardık ve dün itibari ile Genel Başkanımızı ziyaret ederek orada aldığımız talimatı ile sizlerin huzuruna çıktık. 2014 Mahalli seçimlerinde Talas Belediye Başkan adayımız Yüksek İnşaat Mühendisi Erkan Kandemir'dir. Kendisi İl Teşkilatımızda Yerel Yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı idi. Kandemir, bizim inanıp güvendiğimiz bir kardeşimizdir, Erkan Kandemir 2014 Mahalli İdareler seçimlerinde üç hilalli bayrağı Talas İlçemizin zirvesi Ali Dağına dikecektir" dedi.
Talas Belediye Başkan Adayı Erkan Kandemir ise "Bana bu ulvi görevi tevdi eden MHP İl Başkanımız Mete Eke Başta olmak üzere, İl Yönetim Kurulu üyelerine, Talas İlçe Başkanımız Mehmet Erhan ve Yönetim Kurulu üyelerine ve ayrıca Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onları, mahcup etmeyeceğimin bilinmesini istiyorum. 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler seçimlerinde Allah'ın izni, Talas halkımızın desteği ile belediye başkanlığına seçildiğimiz takdirde, Talas'a olan hassasiyetimiz ve gayretimiz mega projelerimizin eksiksiz bir şekilde devam edeceğini, oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımıza en güzel hizmet yapacağımız taahhüdünü ve sözünü veriyorum. Aday adaylığım süreci içerisinde bana destek veren Ülkücü camiaya ve Talas halkına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu
Karara saygı duymak gerek ancak talas için ismail ÖZDEMİR hoca gelse idi kesin kazanırdı bunu ŞİMDİDEN BİLİN ben ve benim gibi düşünen avşarlar şimdi oy vermeyeceğiz bunu kesinlikle diyoruz sizde bizim kararımıza saygı duyun SAYGALRIMLA