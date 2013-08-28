Milliyetçi Hareket Partisi Talas Belediye Başkan adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP ) yaklaşan mahalli idareler seçimleri öncesi Bünyan, Pınarbaşı ve Develinin ardından, parti il binasında düzenlediği basın toplantısı ile 2014 Talas Belediye Başkan adayı nı kamuoyuna tanıttı.

Parti İl Binasında Düzenlenen basın toplantısına, MHP İl Başkanı Mete Eke, Yönetim Kurulu Üyeleri, Talas İlçe Başkanı Mehmet Erhan, Melikgazi, Kocasinan İlçe Başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan MHP İl Başkanı Mete Eke, MHP İl Teşkilatının 2014 seçimlerinde başkanlık görevini yapacak partililer ile ilgili çalışma yaptıklarını bunun neticelerini de zaman zaman kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti.

İl Başkanı Eke, "Pınarbaşı, Bünyan ve Develi'nin ardından Talas İlçemizde yapılan temayül yoklamasının ardından karara vardık ve dün itibari ile Genel Başkanımızı ziyaret ederek orada aldığımız talimatı ile sizlerin huzuruna çıktık. 2014 Mahalli seçimlerinde Talas Belediye Başkan adayımız Yüksek İnşaat Mühendisi Erkan Kandemir'dir. Kendisi İl Teşkilatımızda Yerel Yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı idi. Kandemir, bizim inanıp güvendiğimiz bir kardeşimizdir, Erkan Kandemir 2014 Mahalli İdareler seçimlerinde üç hilalli bayrağı Talas İlçemizin zirvesi Ali Dağına dikecektir" dedi.