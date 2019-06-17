“Mücadelemize devam edeceğiz”

MHP İl Başkanı Serkan Tok, il binasında düzenlediği basın toplantısında, MHP İl Teşkilatı olarak İstanbul’da yürüttükleri çalışmalar hakkında açıklamalar yaptı. Başkan Tok, İstanbul’daki çalışmalarının odağının Kayseri dernekleri olduğunu söyleyerek, konu hakkında şunları söyledi: “Geçen hafta MHP İl Başkanlığı olarak İstanbul’a gittik. Buradaki çalışmalarımız Kayseri dernekleri ile ilgiliydi. Bizim elde ettiğimiz verilere göre İstanbul’da 54 tane Kayserili dernekler var. Bu derneklerin ağırlıklı aktif olanı 17 civarındaydı. Biz MHP İl Teşkilatı olarak bu 17 derneğin başkan ve yöneticileriyle tanıştık ve muhabbet ettik. Kayseri’den arkadaşlarımızın selamını ilettik. Onların da selamlarını sizler aracılığıyla vatandaşlarımıza, şehrimize iletmiş bulunuyoruz. İstanbul’da yaşayan Kayserililer Kayseri’yi özlemişler, adeta burunlarında tütüyor. Bizi, Kayserili bir hemşerilerini gördüklerinde duygusal anlar yaşıyorlar. Kaldığımız bir hafta içerisinde 17’ye yakın dernek ve dernek başkanıyla görüşürken şu konu üzerinde hemfikir olduk: İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım Bey’in yanında yer alacaklarını hemşerilerimiz bizzat bize ilettiler. Biz de gittiğimiz yerlerde, katıldığımız yerlerde bunu gördük. İspatını da 23 Haziran seçimlerinde sandıktan çıkacak sonuçla göreceğimizi düşünüyorum.”



“MHP İstanbul için üzerine düşen görevi yerine getirmiştir”

“İl teşkilatı olarak bu çalışmaları sürdürürken teşkilat olarak ilk hedefimiz genel başkanımızın, liderimizin bize vermiş olduğu talimattı” diyen Başkan Serkan Tok, bu talimatın İstanbul’a mitili atmak şeklinde olduğunu söyledi. Başkan Tok sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben İstanbul’a gidip çalışmaya başladığım anda 57 il başkanı da aynı dakikalarda İstanbul’da farklı bölgelerde MHP Genel Başkanı adına çalışmalarını yürütüyordu. Bugüne geldiğimizde 81 il başkanının İstanbul’da ilçe başkanlarıyla beraber, belediye başkanlarıyla beraber, belediye meclis üyeleriyle beraber çalıştığını bizzat gördük ve sahada onlarla beraber bulunduk. Bu bizi ayrıca mutlu etmiştir. Çünkü MHP İstanbul için üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Gittiğimizde Binali Bey’in uğradığı haksızlığı dile getirdiğimizde de İstanbul seçmeni bunun farkında olduğunu ve bu haksızlığı gidermek için sandığa gidip tekrar adaletin tesis edileceğini söylediler.”



“Çok çalıştık yine çok çalışacağız”

Seçimin son haftasında da İstanbul’da olacaklarını ve bir program düzenleyerek çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Tok, “Bu programımızda belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve ilçe başkanlarımız da olacak. Oradaki çalışmamızda kullandığımız ifade ‘Biz İstanbul’a mitili attık’ şeklindeydi. Sosyal medyalarımızdan İstanbul’da ne gibi çalışmalar yaptığımızı görme imkanınız da vardır. Çok çalıştık yine çok çalışacağız. Çünkü biz inançlı insanlarız, inançlı teşkilatız. Çalıştık, alnımızın terini toprağa döktük” dedi.



“Binali Bey’in çıkması için mücadelemize devam edeceğiz”

“Kayseri’deki arkadaşlarımızı İstanbul için organize edeceğiz. İstanbul’da yaşayan tüm hemşerilerimizi telefon trafiği ile Kayseri’den yönlendirip, önce seçime göndereceğiz sonra da seçim sandıklarından Binali Bey’in çıkması için mücadelemize devam edeceğiz” diyen MHP İl Başkanı Serkan Tok, sözlerini şöyle sürdürdü: “Neden Binali Bey diyoruz? İDO Genel Müdürlüğü, milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış ve kendi partisinde de genel başkanlık yapmış bir siyasi figürün, tecrübenin, bilgi birikiminin, aklın İstanbul’a daha uygun olacağını düşünmek nedeniyle bizim fikrimiz bu yöndedir.”



İmamoğlu-Yıldırım yayınını değerlendirdi

16 Haziran Pazar günü gerçekleşen Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım’ın katıldığı İstanbul Seçim Özel 2019 programı hakkında ise Başkan Serkan Tok şunları söyledi: “Bir arkadaşımızın düğünü için gelirken, yoldaydık bu yüzden izleyemedim. Fakat kısmen sosyal medyadan verilen kısım kısım yayınlara baktığımda, Binali Bey’in sevecenliği, sakinliği, güler yüzüyle biz bu işin Binali Bey lehine sonuçlanacağını düşünüyoruz. Programın tamamını izlemiş olsaydım da aynı yorumları yapacaktım.” İmamoğlu ve Yıldırım’ın katıldığı programın benzerinin Kayseri’de de olmasının nasıl değerlendirileceği sorusu üzerine Tok şöyle konuştu: “Ben daha önce il başkanlarını böyle bir programa davet ettim. Şu konuda davet etmiştim. Mesela bizim şu konular beka meselesidir dediğimiz konularda bazı il başkanları bekanın seçimle ne ilgisi var dediklerinde, birlikte canlı yayında bekanın seçimle ne ilgisinin olduğunu anlatalım diye söyleyen bir il başkanıyım. Bu nedenle Kayseri’de de il başkanları olabilir, belediye başkan adayları da olabilir, 23 Haziran’a vakit var daha. Ben hepsiyle istedikleri zaman yayına çıkabilirim. İstanbul seçiminin bekayla ne alakası var Serkan Başkan buyur canlı yayına derlerse ben canlı yayına hazırım.”



Vekalet uygulaması için Yalçın’a teşekkür etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın uygulamaya koyduğu belediye başkanlığı vekaletinde Cumhur İttifakı üyelerine eşit vekalet konusu hakkında ise Başkan Tok şunları ifade etti: “Kendisine teşekkür ettim. Örnek bir davranıştır. Bunun diğer belediyelerde de başlamasını Mustafa Bey üzerinden talebinde, ricasında, temennisinde bulunmuş olduk. Bir alanda daraltmadan herkesin fikirleriyle, düşünceleriyle beraber, belediyesine, halkına, topluma faydalı olacağını görmek gerekiyor. Biz zaten birlikteyiz. Denge ve denetleme sistemini belediyeler ve halkımız lehine görevlerimizi yerine getiriyoruz. Mustafa Bey gibi nazik, beyefendi bir insanın da böyle bir düşünce tarzını eyleme geçirmiş olmasından dolayı memnunuz. Diğer belediye başkanlarına da bu uygulamanın örnek olmasını tavsiye ediyoruz. Bir de, 2 gün olsa bile MHP’li arkadaşlarımızın orada ne yapacağını görmekte fayda var. Adil ve adaletli olacağımıza emin olabilirsiniz.”

Başkan Serkan Tok, İstanbul’a tekrar döneceğini ve seçimde de İstanbul’da olacaklarını söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

