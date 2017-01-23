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"Muhalefet partileri görevini yapmadı"

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, 28 Aralık'ta soru gönderilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yanıt gönderebileceğini tahmin ettiğini, İstanbul Büyükşehir Başkanı Kadir Topbaş'tan da cevap beklendiğini söyledi.

"Muhalefet partileri görevini yapmadı"

Taslak raporu beklenen 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun son durumu hakkında T24’ün sorularını yanıtlayan Özdağ, CHP, MHP ve HDP’nin eski cumhurbaşkanları, eski başbakanlara yazılı soru göndermediklerini, bu nedenle görevlerini yapmadıkları eleştirisinde bulundu.

Özdağ, "Eski başbakanlara, cumhurbaşkanlarına, Abdullah Gül’e, eski Genelkurmay Başkanlarına soru sormalıydılar. Kadir Topbaş’a sormalıydılar, bazı isimleri yönelik suçlamaları vardı onlara yanıt gelebilirdi. Ama sormadılar. Görevlerini yapmadılar” dedi.

28 Aralık 2016 tarihinde yazılı soru gönderilen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la ilgili, "Ben yanıt vereceğini tahmin ediyorum" diyen Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’tan da gelecek yanıtları beklediklerini söyledi.

'MİT, DİYANET VE SUBLİMİNAL MESAJLAR RAPORDA'

Taslak raporda FETÖ'nün 50 yıllık yapılanma geçmişine ve kullandıkları argümanlara yer verileceğini kaydeden Özdağ, örgütün gerçek Müslümanlara verdiği zarar ve istismarın, ülkenin darbe ile anılmasının tek sebebinin FETÖ olduğuna ilişkin değerlendirmelere yer verileceğini söyledi.

Darbe günüyle ilgili de bölümlerin olacağını anlatan Özdağ, darbeye giden süreçte istihbarat zaafından Diyanet’e kadar önemli konu başlıkları olduğuna dikkat çekti.

Özdağ, "Askeriyede genellikle dini bütün insanlar tasfiye edilmiş. FETÖ’cüler takiyye yaptıkları için burada kalmışlar. Laikçilik yapanlar, kraldan çok kralcılık yapanlar samimi Müslümanla uğraşırken, bu FETÖ’cülerin işine yaramış" dedi.

tr.sputniknews.com

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