Mustafa Yalçın göreve başladı

Dün öğlen saatlerinde Anadolu Jet'e ait uçakla Van Ferit Melen Havalimanına gelen Yalçın, eski Genel Sekreter Vekili Mehmet Yaşar tarafından karşılandı. Kısa bir süre burada sohbet eden Yalçın ve Yaşar, daha sonra havaalanından ayrıldılar. Yalçın daha sonra makamına oturarak belediye yöneticileri ile tanıştı.

Van’da Kayserililer dönemi

Bilindiği gibi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Taşyapan da Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinden… Mustafa Yalçın’ın da göreve başlamasıyla Van’ı artık Kayserililer yönetmiş olacak.

Telefonla görüştüğümüz Yalçın “21 yıllık belediyecilik tecrübemi ve birikimimiz Van halkının hizmetine sunacağım için mutluyum. “ dedi. (Kayseri Gündem)



