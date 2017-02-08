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Mustafa Yalçın göreve başladı

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Turizm Anonim Şirketi ( KAY-TUR A.Ş) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yalçın dün başladı.

Mustafa Yalçın göreve başladı
Dün öğlen saatlerinde Anadolu Jet'e ait uçakla Van Ferit Melen Havalimanına gelen Yalçın, eski Genel Sekreter Vekili Mehmet Yaşar tarafından karşılandı. Kısa bir süre burada sohbet eden Yalçın ve Yaşar, daha sonra havaalanından ayrıldılar. Yalçın daha sonra makamına oturarak belediye yöneticileri ile tanıştı.
Van’da Kayserililer dönemi
Bilindiği gibi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Taşyapan da Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinden… Mustafa Yalçın’ın da göreve başlamasıyla Van’ı artık Kayserililer yönetmiş olacak.
Telefonla görüştüğümüz Yalçın “21 yıllık belediyecilik tecrübemi ve birikimimiz Van halkının hizmetine sunacağım için mutluyum. “ dedi.                    (Kayseri Gündem)
 
 
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