Nifakçıların oyununa gelmeyelim

CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, kentimize gelerek parti binasında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve İl Başkanı Feyzullah Keskin de katıldı.

16 Nisan'daki halk oylamasına değinen Sındır, "Anaysa değişikliğinde bir maddeye 'yargı bağımsız ve tarafsız' ibaresini koymakla yargı bağımsız ve tarafsız olmuyor. Yaşadığımız hukuksuz uygulamalar, anayasanın nasıl uygulanamaz hale geldiğini gözler önüne seriyor. Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinin 12'sini bir partinin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanının belirleyeceği bir anayasa değişikliğini oylayacağız. ‘Evet’ oyu verene de, ‘Hayır’ oyu verene de saygı duymalıyız. Ama ben özellikle ‘evet’ oyu vereceklerin elini vicdanına koyarak bir kez daha düşünmelerini istirham ediyorum” dedi.

“Meydanlarda Mini başkanlık provaları başladı“

Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise iktidarın ‘evet’ uğruna haksız uygulamalar yaparak, ‘evet’ çıksın da sonra ne olursa olsun anlayışında olduklarını iddia ederek, “Meydanlarda ufaktan ufağa mini başkanlık provaları yapılmaya başlandığını görüyoruz. Bu çok yanlış bir tutum” dedi. Arık, başkanlık sistemi geldiğinde can ve mal güvenliğinin olmayacağını, yaşama hakkının ortadan kalkacağını savundu.

Keskin’den pankart tepkisi

İl Başkanı Feyzullah Keskin de mevcut iktidarın devletin imkanlarını seferber ederek, ‘evet’ kampanyası yürüttüğünü belirterek; “Kale surlarına asılan pankartlar yasağı deliyor ve yakışmıyor. İlgililer gerekeni yapsınlar. Zaten biz de gerekli yerlere suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ



