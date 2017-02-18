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O Ak Partili hakkında suç duyurusunda bulundular

MHP Genel Başkan Adayı Özdağ, MHP'li vekiller Ok ve Halaçoğlu iç savaş açıklamaları nedeniyle AKP Manisa il başkan yardımcısı Ozan Erdem hakkında suç duyurusunda bulundu.

O Ak Partili hakkında suç duyurusunda bulundular

Gaziantep  Milletvekili Ümit Özdağ, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, iç savaş açıklamaları nedeniyle AK Parti Manisa il başkan yardımcısı Ozan Erdem hakkında suç duyurusunda bulundu.

Manisa AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem 'anayasa referandumuyla ilgili hayır çıkarsa iç savaşa hazırlanın' demişti. Kısa süre içerisinde büyük tepkilere neden olan bu açıklamanın ardından, AK Parti tarafından istifası istenen Erdem, bugün istifa etmişti. Fakat büyük bir kesim tarafından yapılan açıklamanın cezasız kalmaması yönünde yorumlar geliyordu. MHP Kayseri Milletvekili Yusuf  Halaçoğlu, konuya dair sosyal medya sitesi facebook üzerinden bir açıklama yaptı.

Halaçoğlu: "Bugün, Manisa AK Parti il başkanı yardımcısı "Evet oyları %50 yi geçmezse, iç savaşa hazırlanın." diyen Ozan Erdem hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bendeniz, Ümit Özdağ ve İsmail Ok imzasıyla, halkı kutuplaştırmaya, kin ve nefrete, iç savaşa teşvik etmek suçlarından mahkemeye verdik.

Ama asıl bu şahsın böyle bir konuşma yapmasının arka planını da görmek gerekir. Adalet Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı da hayır diyenleri teröristlerle aynı kategoriye koymuştu. Yani teröristlerle mücadele edildiğine göre toplumun en az %50'si ile de mücadele dilecek anlamına gelmektedir. Bu ayrıştırmayı kabul etmiyoruz. Evet diyenler de, hayır diyenler de birbirinin kardeşidir. Ayrıştırma ülkemiz ve milletimiz lehine değildir. Her iki fikri savunanlar da birbirine saygılı olmalıdır."

Kaynak: yenicaggazetesi.com.tr

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