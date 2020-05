O günlerde sokağa çıkma yasağı olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferansla toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. Toplantı sonrası Erdoğan basın açıklaması yaptı. Erdoğan, “Tüm annelerimizin anneler gününü bir kez daha tebrik ediyorum. Annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Özellikle de onlar hayattayken gönüllerini hoş tutmalı dualarını almalı bizden razı olmalarını sağlamalıyız. Korona virüs salgınında özellikle batı ülkelerindeki en büyük dramlar maalesef yaşlı bakım evlerinde yaşanmıştır. Türkiye olarak elbette kimsesiz tüm vatandaşlarımız gibi yaşlılarımıza da sahip çıkıyoruz. Kamuya ait huzur evlerinde hayatlarını sürdüren 27 binin üzerindeki yaşlımıza her türlü ithamı gösteriyoruz. Sosyal güvencesi olmayan 805 bini aşkın 65 yaş üzeri vatandaşımıza ayda 672 lira yaşlılık maaşı ödemesi yapıyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak yaşlılarımıza ilave bir destek sağladık. Sağlık hizmetlerinden yaşlılarımızı öncelikle yararlandırıyoruz. Evde bakım hizmetleri ile ihtiyacı olan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyoruz. Salgın hastalık döneminde oluşturduğumuz vefa sosyal destek grupları vasıtasıyla 5 milyon yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşımıza evinde hizmet götürdük. Kamu görevlileri ile gönüllülerden oluşan 146 bin vefa sosyal destek grubu mensubu kardeşimizin her birine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Biz Bize Yeteriz kampanyasına 2 milyar bağış

Erdoğan, “AK Parti, MHP, CHP ve diğer partilerden 1119 belediye de vefa sosyal destek gruplarına yardımcı olarak bu zor zamanda örnek bir dayanışma sergilediler. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasıyla da millet olarak bu zor günlerde dayanışmamızı gösterdik. Kampanyamızda toplanan bağış tutarı yaklaşık 2 milyar lirayı bulmuştur. Ramazan ayı sonu itibari ile bitecek kampanyamıza bağışlarınızın sürmesini bekliyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla devam ederken gereken tüm tedbirleri alıyoruz” ifadelerini kullandı.



Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Kırsal kesimdeki tarım ve hayvancılık işleriyle bağlantılı faaliyetlere zaten hiç ara vermemiştik. Hayvanlarını otlatmak için yayalara çıkanların, arıcılıkla iştikal edenlerin, bahçe ve tarlasını ekip biçenlerin, veterinerlerin, mevsimlik tarım işçilerinin faaliyetlerini kolaylaştırdık. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde şehirlerinde yaşayanların da evcil hayvanlarını gezdirebilmelerine ve sokak hayvanlarını besleyebilmelerine imkan sağladık. Sağlık gıda ve güvenlik başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz.”



“Yeni vaka sayımız ve ölüm sayımız giderek azalıyor”

Vaka sayısının giderek azaldığını belirten Erdoğan, “Ülkemizde ilk korona virüs vakasının tespit edildiği 10 Mart tarihinin üzerinden 2 ay geçti. Salgının sağlık boyutunu geçip küresel düzeyde yeniden yapılanma arayışlarının kapılarını araladığı bir süreci yaşıyoruz. Bu küresel salgına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. Yeni vaka sayımız, ölüm sayımız, yoğun bakımda olan ve solunum cihazına bağlı hasta sayımız giderek azalıyor. Buna mukabil iyileşen hasta sayımız, toplam test sayımız katlanarak artıyor. Kurallara riayet ederek gösterdikleri sabır ve fedakarlık için vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum” dedi.



“Normalleştirme adımlarının kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor”

Normalleşme adımlarının ilk vakanın belirlendiği 10 Mart tarihinin öncesine dönüş gibi algılanmaması gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Önümüzdeki bu güzel tablo bize salgın sürecindeki bazı kısıtlamaları kontrollü şekilde azaltarak hayatı normale döndürmeye yönelik adımları atamaya başlama imkanı verdi. Ancak geçtiğimiz hafta da ifade ettiğim gibi tüm dünya ile birlikte ülkemizde de hayatımızı belirli kurallara riayet ederek devam ettirmek zorunda olduğumuz yeni bir döneme girdik. Dünyanın korona virüs salgının tamamen yenmesinin vakit alacağı açıkça ortadadır. Türkiye’nin aralarında olduğu bazı ülkeler salgını kontrol altına alırken bazı ülkelerde salgın tüm hızıyla sürüyor. Bazılarında da yeni başlıyor. Bu tablo bize uzunca bir süre hayatımızı maske kullanımı fiziki mesafeyi koruma ve temizliğe sıkı riayet esasını oluşturduğu yeni düzene göre sürdürmemiz gerektiğine işaret ediyor. Bunun için vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Salgın döneminde en küçük bir rehavetin nasıl büyük felaketlere yol açabileceğinin dünyada ve ülkemizde pek çok örneği vardır” diye konuştu.



“Aldığımız tedbirleri ve normalleşme adımlarını gerektiğinde genişletecek, gerektiğinde sınırlandıracak şekilde dinamik bir süreçte yürüteceğiz”

Alınan tedbirlerin ve normalleşme adımlarının gerektiğinde genişletilebileceğini gerektiğinde de sınırlandırılabileceğini vurgulayan Erdoğan, “Ülkemizde bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. Bunlardan 300’ündeki karantina uygulaması sona ererken 112’sinde devam ediyor. Maske, fiziki mesafe, temizlik şartlarına uyulmadan bir araya gelinen etkinliklerde tek bir enfekte kişi dahi zincirleme olarak yüzlerce binlerce kişiye hastalık bulaştırabiliyor. Gerçekten zaruri bir işi olmadan dışarıya çıkanlar sokakta ulaşım araçlarında açık ve kapalı mekanlarda gereksiz kalabalıklar oluşturanlar kendi elleriyle virüsü besliyorlar. Hayatımızı uzunca bir süre salgın tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere göre devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Bu gerçeği ne kadar hızlı kabullenir ve içselleştirirsek mücadelemizi de o derece etkili yürütürüz. Bir kez daha altını çizmek gerekirse maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, iş yerinde her yerde fiziki mesafeyi mutlaka koruyacağız. Kalabalık yerlerden olabildiği kadar uzak duracak hayatımızı sadeleştireceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Dışarıda işimiz bitip de evimize döndüğümüzde kıyafetlerimiz dahil daha kapsamlı bir temizlik yaparak hayatımıza devam edeceğiz. Attığımız normalleşme adımlarının işte bu kararlar çerçevesinde değerlendirilmesini istiyorum. Yani tamamen eski günlere geri dönmüyoruz. Sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aldığımız tedbirleri özellikle normalleşme adımlarını da gerektiğinde genişletecek, gerektiğinde sınırlandıracak şekilde dinamik bir süreçte yürüteceğiz” dedi.



“43 kritik ilacı daha geçtiğimiz günlerde ödeme kapsamına aldık”

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-kur primlerinin tutarı 40 milyar lirayı buldu. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimini telefi edilemeyecek bir zarar görmeden sürdürmelerini sağlamak istiyoruz. Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı bir konuma getirmeyi hedefliyoruz. Yeni ihtiyaçlara göre süratle geliştirdiğimiz programlarla çalışma sosyal güvenlik sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başlıkları altında oluşturduğumuz sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz. Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye kalkındırmaya güçlendirmeye devam etmeye kararlıyız. İşte dün Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının tünel ışığı görme törenini icra ettik. Nisan 2021 bu hattın havalimanından Kağıthane’ye kadar olan kısmını en geç Eylül 2021’de de tamamını hizmete açmayı planlıyoruz. Önceki gün bayrama kadar açılışa hazır hale gelecek olan Yeşilköy ve Sancaktepe hastanelerimiz ile Sultan 2. Abdülhamid’in emaneti olan Hadımköy Dr. İsamail Niyazi Kurtulmuş hastanesinin inşaatını inceldik. 20 Nisan’da 2682 yatak kapasiteli Başakşehir hastanemizin Şehir Hastanemizin açılışını Japonya Başbakanı sayın Abe ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bu hastanemizin 2. Etabını yine sayın Abe ile birlikte telekonferans iştiraki ile 21 Mayıs’ta hizmete açıyoruz. Tamamen Türkiye’ye mahsus bir model olan ve bizim hayata geçirdiğimiz genel sağlık sigortası sistemimizin önemini bu süreçte hep birlikte çok daha iyi gördük. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanın dahi aylık 88 lira gibi herkesin gücünün yeteceği bir meblağ ile dahil olabildiği bu sistem pek çok ülke tarafından yakın incelemeye alınmıştır. 11’i kanser olmak üzere 43 kritik ilacı daha geçtiğimiz günlerde ödeme kapsamına alarak vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğumuzu gösterdik.”



“16- 17-18-19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır”

16- 17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması olacağını duyuran Erdoğan, “Dün saat 11.00 ile 15.00 arasında ülkemizin tamamında 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın haftalar sonra kurallara riayet ederek yürüyüş yaptıklarını, güneşlendiklerini, temiz hava aldıklarını görmekten memnuniyet duyduk. Çarşamba günü yine aynı saatler arasında 0-14 yaş grubu çocuklarımız için benzer bir kolaylığı devreye alıyoruz. Cuma günü de 15- 20 yaş grubu arası aynı imkandan faydalanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk tespit etmediğimiz taktirde bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz. 16- 17-18-19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ile 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz. Yaşlılarımızı 17 Mayıs Pazar günü 11 ile 17 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir” şeklinde konuştu.



“9 ilimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık”

9 il için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasının sona erdiğini belirten Erdoğan, “Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlamasını sonlandırmıştık. Bu haftaki kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmede 9 ilimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterler çerçevesinde berber kuaför güzellik salonu gibi işletmeler ile giyim eşyası ayakkabı çanta züccaciye ürünlerinin satıldığı yerler bugün itibari ile faaliyete başladı. Bu işletmelerimizden belirlenen kurallara riayet ederek halkımıza hizmet vermelerini bekliyoruz. Bez maske ile ilgili yeni bir adım atıyoruz. Yıkanabilir bez maske standartları sanayi ve ticaret bakanlığımız, ticaret bakanlığımız, Türk standartlar enstitüsü, TÜBİTAK ve üreticiler işbirliği ile belirlendi. Bunlar için de bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek” dedi.