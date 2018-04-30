Okandan, milletvekili aday adayı

ASKON Kayseri şubesinden yapılan açıklamada Okandan'a tam destek verildi. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Mali, hukuki, siyasi, sosyal, kültürel alanlarda donanımlı, gençlik dünyasının abisi, cesur ve girişimci, ASKON Camiasının bir ferdi, ailenin bir bireyi olarak iş dünyasını ve Kayseri halkını hakkıyla temsil edebilecek kabiliyete ve bilgi birikimine sahip, Hüseyin Okandan'a ASKON ailesi olarak çıktığı yolda kendilerine başarılar ve muafiyetler diliyoruz. ASKON, Tarzı eski olsa da asil duruşlara, kârı burada olmasa da asil tavırlara, dünyevi olmasa da asil değerlere itibar etmeye devam edecektir.”



Kurum Haberi





