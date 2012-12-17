Öksüzkaya Meclis'te Konuştu

Öksüzkaya konuşmasında, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, öngörülen çağdaş denetim sistemini hayata geçirerek, ilgili AB müktesebatına uyum sağlamak ve ülkemizde bağımsız denetim alanında uygulama birliğini sağlayarak, etkin bir kamu gözetimi sistemi oluşturmak amacıyla, 2 Kasım 2011 tarihinde, 660 sayılı KHK ile “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” kurulmuştur” dedi.

Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, TBMM Genel kurulunda yaptığı konuşmaya şöyle devam etti;

“Globalleşen dünya ekonomisinde, firma büyüklükleri ve firmaların halka açılma düzeyleri artmaktadır. Bu nedenle, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, muhasebe kayıtlarına dayanılarak finansal tabloların hazırlanması ve bunların denetim ve güvenilirliği; İşletmeler hakkında doğru bilgi edinilmesi açısından, çok önem taşımaktadır.

2000’li yılların başından itibaren, birçok ülkede yaşanan muhasebe skandalları, etkin bir denetim ve kamu gözetimi sisteminin önemini, bir kez daha gündeme getirmiş ve ülkeleri bu konuda ciddi adımlar atmaya sevk etmiştir.

Avrupa Birliği’nde de, 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında, kamu gözetiminden sorumlu olacak kurumların oluşturulmasını sağlayan düzenlemelerin yapılması yönünde adımlar atılmıştır.

Ülkemizde, bağımsız denetim uygulamalarının geçmişi çok eskiye dayanmamaktadır.

Son yıllarda dünyada, muhasebe ve finans denetimi alanında ortaya çıkan gelişmeler, bu alanda bir değişim sürecini başlatmıştır.

Bu süreçte işletmelerin mali denetiminin önemi, daha fazla idrak edilmiş, bağımsız denetimin, belli bir standarda kavuşturulması ve denetçiler ile denetim kurumları üzerinde bir kamu gözetimi mekanizmasının oluşturulması zaruri hale gelmiştir.

Avrupa Birliği de, 1984 yılında yürürlüğe konulan bu konuyla ilgili, direktifini revize ederek daha kapsamlı düzenlemeler yapmıştır.

Bu alandaki uluslararası standartlara uyumun sağlanması, gelişmiş ülkelerde oluşan trende ve AB müktesebatına uygun olarak, denetim standartları ve bağımsız denetim konusunda, kamu adına gözetim yetki ve sorumluluğuna sahip bir kuruma, ülkemizde de, ihtiyaç bulunmaktaydı.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun kurulmasıyla, Avrupa Birliği Şirketler Hukuku Faslı, kapanış kriterlerinden, muhasebe ve denetime ilişkin kriter, sağlanmış bulunmaktadır.

Muhasebe, finansal raporlama ve bağımsız denetim konusunda yetki, tek elde toplanmış ve Avrupa Birliği açısından, konusunda tek muhatap kurum olmuştur.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun denetim ve gözetiminde, finansal raporlama ve denetim sisteminin, etkin bir şekilde işletilmesiyle; Finansal tabloların, uluslararası denetim standartları uyarınca denetlenmesi sağlanacak ve bu tabloların, uluslararası alanda kabul görmesi ile birlikte, işletmelerimizin kredi imkânlarına kavuşmaları kolaylaşacaktır.

İşletmelerimizin mali gücünün, karşılaştırılabilir ölçeklere göre hesaplanması sağlanacak ve bu şekilde işletmelerimizin rekabet güçleri artacaktır.

Kamuoyunun güvenilir denetim raporlarıyla aydınlatılması ile, sermaye piyasasının gelişimine katkıda bulunarak, küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerinin ekonomik yatırımlara dönüştürülmesinde, etkili bir rol oynayacaktır. Hedeflenen büyümenin gerçekleştirilmesinde, güçlü bir sermaye piyasası kurulunun oluşmasında, bu kurumun denetiminin önemli bir rol üstlendiğini de söyleyebiliriz.

Bu kurumla birlikte; Türk denetçilerinin uluslararası alanda akreditasyonu yapılarak, denetim piyasamızın yurtdışına açılması sağlanacaktır.

Bu sistem kayıtlı ekonomiye geçiş sürecine de olumlu katkıda sağlayacaktır.

Etkin bir kamu gözetim sistemi oluşturulması, bağımsız denetim faaliyetleri açısından gerekli kalite ve güvenin sağlanması demektir.

2013 Yılı Bütçesinin hazırlanmasında katkı sağlayan bakanlarımıza, plan ve bütçe komisyonu üyelerimize teşekkür ediyor, bütçemizin ülkemizin ilerlemesindeki hedefleri yakalamasını dileyerek, yüce meclisi saygıyla selamlıyorum."