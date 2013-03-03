Öksüzkaya, Yeni Adliye Binasını İnceledi

Hafta içini mecliste, hafta sonunu da seçim bölgesinde geçiren AK Parti Kayseri milletvekilleri yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hafta sonu seçim bölgesinde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, il yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyesi ile birlikte AK Parti Kadın Kolları tarafından engelliler yararına düzenlenen kermesin ardından da yapımı devam eden Kayseri Adliye Sarayı'nı ziyaret etti.

Heyet, ilk olarak AK Parti İl kadın Kolları'nın öncülüğünde, ilçe kadın kollarının katkılarıyla Hunat Hatun Medresesi içerisinde engelliler yararına açılan kermesi ziyaret etti. Burada stantları gezen Öksüzkaya, "El işi, göz nuru emekleriyle böylesi bir hayır işine katkıda bulunan ak kadınlara teşekkür ediyorum" dedi. Milletvekili Öksüzkaya, stantlardaki ikramlardan tadarak, kermese de katkıda bulundu.

Öksüzkaya kermes ziyaretinin ardından adliye binasına geldi. Adliye sarayı önünde, Baro Başkanı Fevzi Konaç tarafından karşılanan Öksüzkaya ve beraberindekiler yeni adliye sarayının içini gezerek çalışmalar hakkında Baro Başkanı Fevzi Konaç ve adliyenin yapımını gerçekleştiren firma yetkililerinden bilgi aldı.

Baro Başkanı Fevzi Konaç, iki gün önce yapılan avukatlık ruhsatı töreniyle birlikte tam sayı olarak 1001 kişi olduklarını belirterek, "Dolayısı ile 44 yıllık binada, 100 metre kare bir alanda hizmet verdiğimiz göz önüne alınırsa, burası gerçekten bizim için adliye sarayının içerisinde bir başka saray gibi oldu. İnşallah taşındığımızda çok nitelikli bir ev sahipliği noktasında, hem Kayseri Barosu'na yakışır bir hizmet alanına kavuştu, hem de sizlerin sayesinde Kayseri yargı hizmeti noktasında böyle güzel bir saraya kavuştu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öksüzkaya da, "1000 metre kare alan üzerine yapılan yeni Adliye Sarayımızın yapımında önemli çaba harcadık. Tabii geniş ve ferah alanlarda çalışmak, insanı daha verimli kılar diye düşünüyorum. Alanın geniş olması güzel bir şey. Şehrimize bu imkanı sağlayan Adalet Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.