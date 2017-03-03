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Ömer Dengiz hakkında şok iddia

Gizli tanık Ö. B., 2010-2014 yılları arasında AK Parti Kayseri İl Başkanı olan Ömer Dengiz hakkında şu bilgileri verdi: Üst düzey imamdır. Himmet toplar, para yardımı yapar ve karar vericiler arasındadır...

Ömer Dengiz hakkında şok iddia

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ soruşturması kapsamındaki iddianameyi kabul etti. 71 sanıklı davada, AKParti'de 4 yıl il başkanlığı yapan Ömer Dengiz ile ilgili çarpıcı bilgiler de yer aldı. Bir gizli tanık Dengiz için ‘mütevelli heyetinde, himmet toplardı' bilgisini verdi. Dengiz'in evinde 18 adet de 1 dolar bulundu. Halen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın da aralarında olduğu 71 şüpheli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Silahlı Terör (FETÖ/PDY) Örgütüne Üye Olma, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme ve Terörizmin Finansmanına Muhalefet” suçundan yargılanacak.

HİMMET TOPLADI, YURT YAPTIRDI

2010-2014 yılları arasında AKParti Kayseri İl Başkanlığı yapan Ömer Dengiz için gizli tanık Ö. B. isimli kişi AKParti'li Dengiz hakkında “ Üst düzey imamlardandır. Himmet toplama, para yardımında bulunma ve karar vericiler arasındadır.

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FETÖ'ye ait Melikşah Üniversitesi'ne kız yurdu yaptırdı” bilgisini verdi. 10 Ağustos 2016'da AKP'li Dengiz'in evinde yapılan aramada 18 adet 1 ABD Doları bulunduğu da kayıtlara girdi.

GÜLEN'E GİTTİĞİNİ KABUL ETTİ

Dengiz savunmasında şunları kaydetti: “Evimde yapılan aramada 18 tane 1 dolar bulunduğunu öğrendim. Bu paralar tamamen çocuklarımın yeğenimin düğününde atılan paralar.” Dengiz ilk ifadesinde reddettiği Pensilvanya ziyaretini de ikinci ifadesinde kabul etti. 11 Ocak'ta etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Dengiz, 13 Ocak'ta serbest bırakıldı. AKP'li Dengiz ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, tutuksuz olarak yargılanacak. 
kaynak: Milat Gazetesi

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