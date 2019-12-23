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ÖN SEÇİMDE SONUNCU OLAN KULKULOĞLU İL DELEGESİ DE OLAMADI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Melikgazi İlçe Kongresi’nin ardından partinin önde gelen birçok isminin delege olamaması dikkat çekti. Bu isimlerden biri de 8 yıllık milletvekilliği döneminin ardından girdiği ön seçimden sonuncu sırada çıkan CHP eski Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu oldu.

ÖN SEÇİMDE SONUNCU OLAN KULKULOĞLU İL DELEGESİ DE OLAMADI

CHP’nin kongre süreci Talas, Kocasinan, Melikgazi ilçe kongreleriyle devam etti. Talas’ta Mustafa Karaca kazanırken Kocasinan’da Erkan Karabulut, Melikgazi de ise Yakup Yılboğa güven tazeledi. CHP’de sonucu merakla beklenen Melikgazi İlçe Kongresi’ni Yakup Yılboğa’nın kazanmasının ardından CHP’nin önde gelen isimlerinin il delegesi olamaması dikkat çekti. Eski il başkanlarından Mustafa Ayan, Ayhan Gülsoy, Zeki Orhan, Enver Özdemir; CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan; CHP Kadın Kolları MYK üyesi Kıvılcım Akdağ; eski milletvekili adaylarından Aşkın Genç, İbrahim Kaan, Ziya Alp Köse, İbrahim Bahçecioğlu, Mazhar Özsoy, Hacı Bektaşi Veli Derneği Başkanı Sadık Genç ve Melikgazi İlçe Başkan adayı Nurettin Parlak CHP delegeleri tarafından il delegesi olarak seçilmedi. Bu isimlerin yanı sıra delegeler tarafında il delegeliğine seçilmeyen isimlerden biri de CHP’de 2 dönem milletvekilliği yapan Şevki Kulkuloğlu oldu. Şevki Kulkuloğlu, milletvekili olduğu 2015 yılında katıldığı ön seçimde 15 milletvekili aday adayı içinde 15’inci olabilmişti.

CHP’de ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından bu kez gözler İl Kongresine çevrilecek. Mevcut Başkan Ümit Özer’in yeniden aday olmasına beklenen il kongresinde Özer’in karşısına kim ya da kimlerin çıkacağı ise merak konusu oldu.
 

Haber Merkezi

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