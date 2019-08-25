Onat: “Mülakat sistemi adaletsizliğin göstergesidir”

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Onat, 2019 verilerine göre işsiz üniversite mezunlarının çok fazla olduğunun altını çizerek, mezun olan gençlerin de KYK borcu ile karşı karşıya kaldıklarını belirti. Onat, "Adalet herkese hakkını vermektir ve bu hakkı kat’i suretle yerine getirecek olan ise adil ve sosyal devletin iradesidir. Ancak bir gerçeği üzülerek de olsa ifade etmek durumundayız ki ülkemizde adalete olan güven Cumhurbaşkanı yardımcısının da açıklamasına göre yüzde 38.1'dir. Toplumun ve geleceğin teminatı olan ve her fırsatta siyasilerin ve yöneticilerin süslü cümlelerine mazhar olan gençlerin durumundan bahsetmek elzemdir. Türkiye’de 15-24 yaş aralığında bulunan kişi sayısı 1 12 milyon 971 bin 396’dır. Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre 2019 yılının işsizler topluluğunun yüzde 25’ini gençler oluşturmakta ve bunların 684 bin 889’u ise diplomalı işsiz genç olarak kayıtlara geçmiştir. Türkiye İş Kurumunun sisteminde kayıtlı lisans mezunu işsiz sayısı 664 bin, Yüksek Lisans mezunu işsiz sayısı 20 bin, doktoralı işsiz sayısı 889’dur. Üniversiteli mezun olduktan sonra sadece işsizlik değil aynı zamanda KYK borcu ile de baş başa kalıyor. Öğrenciyken bir geliri olmayan genç devletin sağladığı öğrenim kredisine ihtiyaç duyuyor. Böylece üniversiteden borçlanmış olarak mezun oluyor. Faizlerle birlikte bu borç kısa sürede işsiz bir gencin ödeyemeyeceği boyutlara ulaşıyor. Geçtiğimiz günlerde KYK borcunu ödeyemediğinden dolayı haklarında yasal işlem başlatılması için Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilen mezun sayısı 280 bindir. Peki soruyoruz başlatılacak işlem yasal mı, faiz helal mi?" ifadelerini kullandı.







Üniversiteli mezunların kendi alanlarında iş bulamadıklarını dile getiren Onat, “Gençlerin ümidini yeşertmek amacıyla da kurulan üniversiteler artık adeta gençlere işsiz denilmek yerine öğrenci denilerek genç işsiz sayısını düşürmek amacına hizmet etmektedir. Malumunuz üzere üniversite eğitimine devam eden bir genç işsiz sayılmamaktadır. Bu durum istatistik kurumlarını rahatlatıyor kuşkusuz. Fakat üniversiteli gençlerin mezun olduktan sonraki yaşamlarıyla ilgili herhangi bir planlama yapılmıyor. Herhangi bir branşı okumuş üniversiteli kendi alanında iş bulamıyor. Son iki yılda ataması yapılmadığı için hayatına son veren öğretmen sayısı maalesef 50’dir. Kamu atamalarında getirilen mülakat sistemi adaletsizliğin en belirgin göstergesi ve liyakatsizliğin merkezi konumuna gelmiştir. Mülakatlarda mesleki yeterlilikleri yerine adayların siyasi eğilimleri, dünya görüşleri, iktidar partisine karşı tutumları belirleyici olmaktadır. Onlarca yıllık emekler 5 dakikalık bir mülakat ile yerle bir edilmektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda 1. Olduğu halde mülakat sisteminde düşük puan alarak atanamayan Deniz öğretmen ve daha binlercesi bulunmaktadır. Bir başka problem olarak da yazılı sınav ve mülakatta başarılı olduğu halde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması adı altında uygulama ile sicilinde herhangi bir problem olmadığı halde ataması gerçekleşmeyen veya aylarca bekletilen gençler için bu çıkmazlar çekilmez bir hal almaya başlamıştır” diye konuştu.

