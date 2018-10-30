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Önder, Talaslı Kadınlarla Bir Araya Geldi

MHP Talas Belediye Başkan Aday Adayı Behsat Önder, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları il, ilçe başkanları ve yöneticileri ile bir araya geldi.

Önder, Talaslı Kadınlarla Bir Araya Geldi

Belediye Başkanı Aday Adaylığı’nı açıkladıktan sonra yoğun mesai harcayan Önder, eşi Aslıhan Önder’in Milliyetçi Hareket Partisi Kadınlar İl ve İlçe başkanları ile beraber düzenlediği yemeğe katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Behsat Önder, durmadan dinlenmeden çalışacaklarının sözünü vererek, seçilmeleri halinde yapacakları hizmetler hakkında kısa bir bilgi verdi. Önder program sonunda yaptığı konuşmada, “Kadınlarımız analarımızdır, bacılarımızdır, dava arkadaşlarımızdır, baş tacımızdır. Hak ettikleri değeri vermek boynumuzun borcudur. Programımıza katılarak bizleri onurlandıran cefakar, vefakar kadınlarımızdan Allah razı olsun. Kadınların olmadığı yerde başarı sağlanamayacağı bilinci ile daha ön planda olmaları gerektiğini düşünerek bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı minnetlerimizi sunar sonsuz teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.
 

İHA

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