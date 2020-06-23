Operasyonlarla 1.861 terörist etkisiz hale getirilmiştir

2018-2019 yılları arasında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik hangi operasyonların düzenlendiğini sorgulayan Milletvekili Özdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltmişti: “Bu operasyonlarda kaç terörist etkisiz hale getirilmiştir? Kaç tanesi teslim olmuştur? Operasyonlar sonrasında ele geçirilen silah sayısı ve türevleri nedir? Aynı kapsamda terör örgütü PKK tarafından barınma, yaşam malzemesi saklama, ikmal ve lojistik için kullanılan kaç mağara veya diğer alanlar tespit edilip, imha edilmiştir? Teröristlerden kaç tanesi Silahlı insansız hava araçları vasıtasıyla etkisiz hale getirilmiştir?”



11 ADET KIRAN OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in vermiş olduğu soru önergesine Bakanlık tarafından gelen cevap şu şekildedir:

“İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında; 2018 ve 2019 yıllarında bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen 228.645 (2018 yılı 103.186, 2019 yılı 125.459) küçük ve orta çaplı operasyonlar ile büyük çaplı Kıran (11 adet) operasyonları gerçekleştirilmiştir.”



OPERASYONLARLA 1.861 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR

2018 ve 2019 yıllarında bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 1.861 teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirtildiği cevapta diğer bilgiler şöyledir:

“Operasyonlarda; 1.861 terörist etkisiz hale getirilmiş (1.147'si ölü, 457'si sağ olarak ele geçirilmiş, 256 terörist ise teslim olmuştur), 1.850 adet piyade tüfeği, 77 adet keskin nişancı tüfeği, 93 adet makinalı tüfek, 108 adet roketatar, 8 adet bombaatar, 25 adet lav silahı, 35 adet güdümlü füze, 15 adet havan, 22 adet uçaksavar, 876 adet tabanca ve 4.119 adet av tüfeği ele geçirilmiş olup, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 3.173 sığınak, mağara, barınak ve depo imha edilmiştir.”



