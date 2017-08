"ÖSYM’nin hatası kabul edilemez"

Destici’nin Gündeminde terörle mücadele, memur zamları, Kurban Bayramı tatili ve ÖSYM’nin üniversite tercihlerinde yaptığı yanlışlık vardı.



“Fırat Kalkanı devam etmeli”

Terörle eksik mücadele edildiğini ya da mücadele ediliyormuş gibi gözüküp de edilmediğini söyleyen Mustafa Destici, “Bugün terörün tüm unsurlarına karşı top yekûn bir mücadele verilmekte ve biz Büyük Birlik Partisi olarak bu mücadelenin yanındayız. Fırat Kalkanı harekâtının bir benzeri ya da devamının gelmesini istiyoruz. Çünkü Suriye’nin kuzeyinde asla bir PYD/YPG varlığına müsaade edilmemeli bu direkt Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekasını milletin birliğini etkiler. Aynı şekilde Irak’ın Kuzeyinde yine PKK’nın yeni yapılanma alanları oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz.” şeklinde konuştu.



“Memura hak ettiği zam verilmeli”

Yapılacak memur zamları hakkında da görüş bildiren Destici, “Memurun talebine karşı hükümet 2018-2019 yılları için 3 artı 3 yani 2018 ilk altı ayı yüzde 3 ikinci altı ayı yüzde 3, 2019 içinde yine aynı zam teklifinde bulundu. Bir kere bu teklif adil bir teklif değildir. Hakça paylaşıma uygun bir teklif değildir. Hakkaniyetli bir teklif değildir. Bu açıdan da kabul edilebilir bir teklif değildir. Çünkü adına zam teklifi diyorlar ama aslında zam değil” ifadelerini kullandı.



“Yarın deprem olacakmış gibi hazırlık yapmak zorundayız.”

17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü sebebiyle deprem konusunda daha ciddi ve hızlı adımlar atılması gerektiğini belirten Destici sözlerine şöyle devam etti;

“17 Ağustos 1999 yılında Marmara bölgemizde çok ağır bir deprem afetiyle karşı karşıya kaldık. Ve burada gerçekten onbinlerce canımız gitti. Onbinlerce insanımız yaralandı. Yüzbinlerce insanımız mağduriyet yaşadı. 17 ağustos deprem şehitlerimizi o deprem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kere daha rahmetle anıyorum. Geriye kalan ailelerine sabır diliyorum. Hala o depremin mağduru olan kardeşlerimize de devletimizin el uzatması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ama daha önemli bir şey var. Özellikle son güllerde deprem uzmanlarımız ciddi deprem önerilerinde bulunuyorlar. İstanbul’da 2030’a kadar deprem bekletişi içinde olduğunu söylüyorlar. Ama hangi tedbirler alınıyor. Büyük eksiklikler görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde hemşeriniz olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile bu konuları istişare etme fırsatı bulduk. Ciddi çabaları ve hazırlıkları olduğunu gördük. Henüz bu çabaların uygulamaya geçmediğini görüyoruz. Bu çabaların uygulamaya geçmesi lazım çünkü bekleyecek günde değiliz. Yarın deprem olacakmış gibi hazırlık yapmak zorundayız. İvedilikle ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı. “



“Bayram tatilin uzatılması bize zarar veriyor”

Kurban Bayramı tatili süresinin uzatılmasını ise eleştiren Destici, “sadece turizmcilerden gelen öneriler dikkate alınarak bu karar verilmemeli sanayicinin, esnafın ve üreticinin de fikirleri alınarak bu karar verilmeli. Ülkemizin şu an da en büyük sıkıntısı israf ekonomisi, şimdi tatilin uzatılması bazı kesimle açısından güzel am diğer taraftan bu tatil bir israf getiriyor. Bu tatilin uzatılması ile hedeflenen yabancı turist değil yerli turistten beklentiler var. Dolayısıyla o vatandaşın cebinden çıkacak. Tatil uzatıldığı zaman bizim ailemize kültürümüze dinimize uygun yaşamak yerine tatilde geçiriliyor. Yani iki yönlüde bize zarar veriyor “ dedi.



“Eğitimdeki yanlışlıklara son vermek lazım”

Destici, “ÖSYM’nin üniversite yerleştirme sonuçlarında yaptığı hatta bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu geçiştirilebilir bir şey değildir. Bu milletin evlatları bedel ödediler. Her aile evladına bu hususta inanılmaz yatırım yapıyor. Yani aileler yemiyor içmiyor çocuğunu dershaneye gönderiyor. Özel ders aldırıyor. Eğitimdeki bu tür yanlışlıklara son vermek lazım. Müfredatı yenilemek her şeyi çözmüyor. Çok basit tedbirlerle çözülecek problemler var.” diyerek sözlerini noktaladı.

