“Ötelenmeyecek ciddi bir konudur”

CHP İl Başkanı Ümit Özer ve partililer Melikgazi Belediyesi önünde, belediyenin tabelasında T.C. ibaresinin yer alması konusunda bir açıklama yaptı. Özer konuşmasına, “Belediyelerimizin tabelasında Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin yer alması birilerine göre önemsiz, birilerine göre maliyeti yüksek bir konu olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti’nin ne pahasına kurulduğu bilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Cumhuriyet Halk Partili bizler için bu konu es geçilmeyecek, ötelenmeyecek ciddi bir konu” ifadelerini kullanarak başladı. Özer, “Bu konu Türkiye Cumhuriyeti’ne nereden baktığınızı gösteren hayati bir konu” dedi.







“Melikgazi Belediyesi Meclis üyesi arkadaşlarımız geçtiğimiz günlerde Belediyenin tabelasında Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin yer alması konusunda bir talepte bulundu. Bu talep karşısında aldıkları yanıt ise gerçekten düşündürücüydü” diyen Başkan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zira Belediye Başkanı Sayın Palancıoğlu, maliyeti gerekçe göstererek bu talebi reddetti. Sonrasında ise Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Büyükkılıç, gazetecilerle yaptığı toplantıda İzmir örneğini vererek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde olmadığını söyledi. Sayın Başkana kim bilgi verdi bilmiyoruz ama bu bilgi yanlış. Çünkü dağlarında çiçekler açan İzmir’in Belediyesi’nde Türkiye Cumhuriyeti ibaresi var. Zaten bizim konumuz İzmir değil, Kayseri belediyelerinin Türkiye Cumhuriyeti ibaresine olan yaklaşımıdır. Bu fotoğrafların ardından Sayın Büyükkılıç’tan vakit kaybetmeden İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ibaresini Büyükşehir Belediyesi’nin tabelasına eklemesini bekliyoruz. Yine Sayın Başkan Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin hiçbir zararı olmadığını, gündemi meşgul etmemesi gerektiğini söylüyor. Biz de gündemi bu konuyla meşgul etmek taraftarı değiliz, Kayseri belediyelerimiz başta da Büyükşehir Belediyemiz tabelasına Türkiye Cumhuriyeti ibaresini eklerler ortada sorun filan kalmaz. Altını tekrar kalın çizgilerle çiziyorum, konunun bu kadar gündem olmasının sebebi Türkiye Cumhuriyeti ibaresine karşı gösterdikleri dirençtir.”







Belediyelerin ciddi bir borç yükü altında olduğunu belirten CHP İl Başkanı Özer, “Halef selef AK Parti Belediye Başkanlarının birbirini suçladığı ciddi bir borcu var. Ve bu borcun arkasında da Kayseri’nin 70 yıl sonrasını planlıyoruz masallarıyla Kayseri’ye çözümsüz sorunlar bırakan geçmiş dönem belediye başkanlarının vizyonsuz çalışmaları bulunuyor. Ama bunların hiçbiri belediyelerimizin tabelalarına Türkiye Cumhuriyeti ibaresini eklememesinin gerekçesi olamaz. Biz borç yükü altında, tabelasına Türkiye Cumhuriyeti ibaresini ekletemeyecek kadar zorda olan belediyelerimize açık çağrıda bulunuyoruz. Siz tabelalarınıza bedeli kanla, canla ödenen Türkiye Cumhuriyeti ibaresini ekleyin biz bunun ekonomik yükünü karşılarız. Tekrar ediyorum eğer sorun maliyet sorunu ise Cumhuriyet Halk Partisi olarak, uğruna canlar verdiğimiz, büyük bedeller ödediğimiz Türkiye Cumhuriyeti için her türlü bedeli ödemeye hazırız. Bunun için buradayız” diye konuştu. CHP İl Başkanı Ümit Özer etkin bir muhalefet çabası içerisinde olduklarını ve atılacak olumlu adımlara da destek olacaklarını söyleyerek konuşmasını sonlandı.





