Oylarımızın Büyük Çoğunluğunu Kayseriden Alıyoruz

Kayseri’nin önemli bir ticaret merkezi olduğunu dile getiren Yıldız, “Kayserimiz en güzel yerlere layıktır. Ticaretin merkezi olan bir yerdir. Bunun için bütün yerel yöneticilere, devlet yönetimindeki idarecilerimizin çerçevelerini çok iyi çizip Kayseri'yi en iyi yerlere getirmek zorundalar. Kayserimizde her zaman, birlikten beraberlikten yana olmuşuzdur. Bütün siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının aynı düşünceye sahip olduklarını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Çeşitli akvitelerin yer aldığı yoğun bir program içerisinde olduklarını kaydeden Yıldız, “Son 2 buçuk ay içerisinde Kayseri'de 3 tane kongre yaptık. 2 merkez ilçemiz, 1 il kongremizi başarıyla yaptık. Bu zaman zarfı içerisinde de Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici Bey iki kez Kayseri'yi ziyaret ettiler. Biz Kocasinan ilçe teşkilatı olarak yoğun bir program içerisindeyiz. 24 Mart'ta rahmetli genel başkanımızın ölüm yıldönümü münasebetiyle 1 haftalık bir program hazırlıyoruz. Çeşitli aktivitelerin yer aldığı panel, şölen, resim sergisi ve tatlı dağıtımı gibi çok yoğun bir çalışma programına hazırlanıyoruz. Muhtemelen genel başkanımız da yakın bir dönemde bu programı olacak. Bu değerler çerçevesinde biz, Kayseri halkına her zaman hizmetten yanayız. Bunun içinde mücadele etmeye devam edeceğiz ve Kayseri adına da yapılması gereken ne varsa kendi adıma, partim adına ve partililerim adına hizmete hazırım.” ifadelerini kullandı.