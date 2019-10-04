Özdemir 2018 yatırımlarını sordu

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Kayseri ve ilçelerine 2018 yılında yapılan yatırımları sorgulayarak konuyu Meclis gündemine taşıdı.



Milletvekili İsmail Özdemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde şu soruları sorarak cevap istedi: "2018 yılında Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların Kayseri ili için ayırdığı toplam ödenek miktarı ne kadar olmuştur? Bu miktarın ilçelere göre dağılımı nasıl gerçekleşmiştir? Kayseri için ayrılan miktar, Bakanlığınızın diğer illerimiz için ayırdığı toplam bütçenin yüzde kaçıdır? Aynı kapsamda 2018 yılında Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların diğer illere ayırdığı ödenek miktarı dikkate alındığında Kayseri ilimiz kaçıncı sırada gelmiştir?"

