Özdemir: "31 Mart’ı hesaplaşma evresine çevirmeye çalışıyorlar"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Veli Altınkaya, Milletvekili Özdemir'in meclisteki çalışmalarını takdirle takip ettiklerini ifade ederek; KGC Başkanı Veli Altınkaya; “Kendisi Kayseri’nin bir evladı. Milletvekili olana kadar da bizim mesleğimizi icra ediyordu, hem de partideki görevini yerine getiriyordu. Dolayısıyla gazetecilerin halinden anlayan da bir siyasetçi. 6 aylık bir süre içerisinde 8-10 tane Kayseri’nin meselesini mecliste soru önergesiyle gündeme getirdi. Elbette milletvekilleri seçildikten sonra Türkiye’nin milletvekilidir ama seçildiğiniz bölgede size oy veren insanlara karşı bir sorumluluğunuz var. Her milletvekili önce yaşadığı bölgedeki seçmeninin taleplerini gündeme getirmeli, bundan doğal bir şey olmaz. Bu manada vekilimizin çalışmalarını takdirle takip ettiğimi ifade etmek istiyorum. Sonuçta Cumhur İttifakı’na bu millet yüzde 70’in üzerinde oy verdi. Vatandaş, bu oyun karşılığı da hizmet olarak bekleyecek, bundan doğal bir şey olmaz" dedi.



MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise, toplumsal huzur ve milli istikrarın bozulmaması için 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın başarılı olmasının son derece önemli olduğunun altını çizerek; "Yerel seçimle alakalı Milliyetçi Hareket Partisi her yönden çalışmalarını tamamladı. 24 Haziran’dan hemen sonra genel başkanımızın talimatlarıyla beraber Kayseri özelinde ve Türkiye genelinde bizzat gayretli bir çalışmanın içerisinde olduk. 15 Temmuz 2016’da Türk Milleti tarafından kurulan ve 7 Ağustos tarihinde milli bir ruha bürünen Cumhur İttifakı çalışmaları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi genel seçimlerin ardından yerel seçimde de devam ediyor. Bu kapsamda başlangıcından itibaren içerisinde bulunduğumuz gayretler, Türkiye’de yarım asrı aşkın süreden bu yana var olan sistem tartışmalarının önüne geçmekti. Böylelikle siyasi belirsizlikleri ortadan kaldırıp Türkiye’yi dış siyasi müdahalelere daha kapalı ama milli iradenin güçlenip daha da yaygınlaşmasına açık hale getirebilmekti. Bu anlamda da önemli bir mesafeyi kat ettik Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber yürütmüş olduğumuz çalışmalarla. Nitekim 24 Haziran’da Türkiye genelindeki sonuçlara baktığımızda Cumhur İttifakı yüzde 52’lik oy oranıyla beraber başarılı bir netice aldı, Türk Milleti’nden onay aldı ve yeni sistemin tüm kurul ve kurallarıyla beraber inşa süreci de bu manada başlamış oldu. Dolayısıyla 31 Mart’a geldiğimizde bu sistemin devamıyla alakalı Türk Milleti’nin iradesini yeniden ortaya koymasının anlam ve önemi büyük. Özellikle de beka tehdidiyle karşı karşıya kaldığımız bir dönem içerisinde. Özellikle 31 Mart’ı hesaplaşma evresine çevirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu şartlar altında Türkiye’yi yeni bir siyasi krize sokmamak için, toplumsal huzurumuzu ve milli istikrarımızı bozmamak için Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’ta başarılı olmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu da zaten aziz milletimizle her fırsatta paylaşıyoruz ifadelerini kullandı. Arzuladıkları temel başarının 31 Mart ile alakalı yüzde 52’lik oy oranına erişebilmek olduğunu belirten Özdemir konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Çünkü birileri yeni bazı siyasi senaryolarla Türkiye’yi, Türk Milleti’nin irade ve kararlılığıyla beraber girmiş olduğu asli yol ve rotadan saptırmanın arayışı içerisindeler. Cumhur İttifakı her yönüyle şeffaf bir ittifaktır. Türk Milleti’nin iradesi ve talebiyle kurulmuştur. İlkelerinden tutun bütün çalışmaları, neyi hedeflediği bütünüyle Türk Milleti’nin karşısında herhangi bir gizli ajanda olmadan açık ve net bir şekilde paylaşılmıştır."