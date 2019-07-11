Özdemir Kayseri turizmini TBMM'ye taşıdı

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Kapadokya’ya ulaşımda Kayseri Erkilet Havaalanı’nın önemine değinen Özdemir, yolcuların daha rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için havaalanının genişletilmesi gerektiğini vurguladı. İç hatlardaki Kayseri uçak fiyatlarının pahalılığına da değinen Özdemir, bu durumdan şehrin ticari faaliyetlerinin de olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. Özdemir, “Hemşehrilerimiz, hava yolu taşımacılığında diğer illerle kıyaslandığında daha pahalı yolculuk yapmaktadır. Bilet fiyatlarının makul bir seviyeye çekilmesi beklentimizdir” diye konuştu. Özdemir, halihazırda inşaat çalışmaları sürmekte olan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'ne Kayseri'nin de dahil edilmesinin ülke turizmine sağlayacağı katkıların da büyük olacağını ifade etti. Antalya'yı Konya ve Kapadokya bölgesiyle Kayseri'ye bağlayacak olan Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Hızlı Tren Projesi'nin 2020 yılında tamamlanmasının planlandığını ifade eden MHP’li Özdemir, “Temennimiz, bu ulaşım projesine özel önem verilip gecikme olmaksızın bitirilmesidir. Turizm alanında Kayseri ve Nevşehir’in birbiriyle tabi bir bağlantısı vardır. Bu kapsamda iki ilimizin turizm potansiyelinin beraberce değerlendirilmesinde büyük fayda bulunuyor” şeklinde konuştu.



Yeşilhisar’da, ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Özdemir, “Burada var olan pazar farklı ülkelerden yüz milyonlarca yabancı turisti kapsamaktadır. Kayseri Valiliği, bu anlamda yoğun bir gayret içerisinde. Bakanlığımızdan beklentimiz Yeşilhisar ve çevresinde ev pansiyonculuğunun desteklenmesidir, Böylelikle kırsal kalkınmaya da katkı sağlanabilecektir” dedi. Hem dağcılık hem de kayak yapmak isteyenler için Kayseri Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi’nde güzel fırsatların sunulduğunu kaydeden Özdemir, merkez içerisindeki konaklama imkanlarının ve yatak kapasitesinin artırılmasını isteyerek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Etkin bir formatla her yıl tekrarlanacak uluslararası bir festivalle hem Kapadokya gibi görsel ve kültürel hem de Sultan Sazlığı Kuş Cenneti ve Aladağlar Millî Parkı gibi doğal zenginliklerin Erciyes Kış Sporları Turizm Merkeziyle entegre olmalarını sağlayarak bölgeye özgü doğa ve kültür turizminin önünün açılması sağlanmalıdır.”

