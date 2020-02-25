Özdemir: “Uyuşturucu toplumsal tehdittir”

Özdemir, çok sayıda terör örgütü ile birlikte suç örgütlerinin de uyuşturucu ticareti anlamında karanlık çalışmalar içerisinde olduğunun resmi kurumlarca zaman zaman kamuoyuna açıklanmakta olduğunu belirterek önerge de, “Son beş yılda Kayseri’de uyuşturucu madde kullanımı yüzünden hayatını kaybettiği tespit edilen vatandaşımız var mıdır? Var ise aynı dönemde, yıllara göre dağılımı nasıl olmuştur? 2019 yılında Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine yönelik toplam kaç adli işlem yapılmıştır? Kayseri’de varlığı tespit edilen uyuşturucu ticaretinin ekonomik karşılığı nedir? Uyuşturucu ticareti yapmak üzere oluşturulmuş suç örgütlerinin yanında terör örgütlerinin de aynı şekilde Kayseri’de uyuşturucu ticareti yaptıklarına yönelik herhangi bir bulgu var mıdır?” sorularını sordu.



Kayseri’de uyuşturucu ile mücadele anlamında yürütülen çalışmaları sorgulayan Milletvekili İsmail Özdemir, Oktay’a şu soruları da yöneltti: “Şehir merkezi haricinde Kayseri ilçelerinde yaygın olduğu iddia edilen uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik alınan herhangi bir ilave tedbir var mıdır? Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için vatandaşlarımıza Kayseri’de sunulan hizmetler nelerdir? Şimdiye kadar Kayseri’de kaç vatandaşımızın uyuşturucu belasından devletimizin çalışmaları ile kurtarıldığı tespit edilmiştir?”





