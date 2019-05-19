Özdemir, Yıldırım için destek istedi

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İstanbul'da Genç Develiler Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Yaklaşık 500 kişinin katılım sağladığı iftar programında yaptığı konuşmasında milli birlik ve beraberliğin önemine değinen Özdemir, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde de Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım için de destek istedi.



İftar programında konuşan Özdemir, "Rabbimiz birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Çünkü birlikte her zaman rahmet ayrılıkta azap vardır. Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca dünyadaki hiçbir milletin karşı karşıya kalmadığı ağır imtihanlardan geçtiğini hepimiz biliyoruz. Hangi ağır imtihanlardan geçtiysek bu zamana kadar hepsini aşmamızda, Allah'ın yardımıyla geride bırakmamıza vesile olan ana etken milli birlik ve beraberliğimizdir. O yüzden milli birlik ve beraberliğimizin önemi büyüktür. Çünkü İstiklal'imiz buna bağlıdır. Gücümüz ve daha aydınlık bir gelecek inşa etme amacımız ve istediğimiz doğrudan bununla ilintilidir" diye konuştu.



Özdemir, 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul seçimlerinde “Zulüm 1453’te başladı” diyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek, “İstanbul dünyanın en büyük Türk İslam şehridir. Bu şehirin taşıdığı anlam düşünülenden daha büyüktür. Bu nedenle İstanbul kendisine gerçekten sevdalı, yürekten bağlı, Türk Milleti’nin büyük vizyonunun farkında olan bir isim tarafından temsil edilip, yönetilmelidir. Bunun için Cumhur İttifakının Adayı olan, Adayımız olan Sayın Binali Yıldırım tek ve en doğru isimdir. Kendisinin başarılı olması için Milliyetçi Hareket mitili İstanbul’a atmıştır. Tüm kadrolarımızla gayretli bir çalışmanın içerisinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

