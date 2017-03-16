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Özden referandum çalışmalarına başladı

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, referandum çalışmaları kapsamında eşi ile birlikte ev ziyaretlerine başladı.

Özden referandum çalışmalarına başladı
Akşamları mahallelerdeki vatandaşlarla bir araya gelen İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, “Vatandaşlarımızın misafirperverliğinden son derece memnunuz. Akşamları da müsait olduğumuz günlerde vatandaşlarımızın evlerine konuk oluyoruz. Bizler halkın içinden gelen, halkın sorunlarını iyi bilen bir gelenekten geliyoruz. Çat kapı uğradığımız yerler memnun oluyor. Kabul edenler olursa bizleri misafir ediyorlar. Partimizin evet broşürlerini ve referandumda neden evet denmesi gerektiğini anlatıyoruz. 16 Nisan’da umut ediyorum ki yeni bir Türkiye’nin oylamasına gidilecek” dedi.
Kurum Haberi
 
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