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Özer: “Bizim asıl derdimiz yönetilmeyen Türkiye”

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe vererek, “Bizim asıl derdimiz yönetilmeyen Türkiye” dedi.

Özer: “Bizim asıl derdimiz yönetilmeyen Türkiye”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Kanal İstanbul ile ilgili sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil İYİ Partililerin de dilekçelerini gönderdiklerini söyleyen Özer, “Burada bizlere destek veren tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün burada sadece Cumhuriyet Halk Partisi yok, burada STK’lar ve İYİ Parti’nin dilekçeleri var. Bizim asıl derdimiz, yönetilmeyen Türkiye.



Türkiye yönetilmiyor, savruluyor diyoruz. Siyaset insanın refahı ve huzuru için yapılır. Paran varsa fabrika yap, istihdam oluştur, vatandaşını açlık ve yoksulluğa mahkum etme. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor” dedi.

İHA

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