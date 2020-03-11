Özer’den 12 Mart açıklaması

Başkan Ümit Özer konu hakkındaki yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Birinci Dünya Savaşı’nın ardından emperyalizmin ahtapot kollarıyla sardığı Anadolu’da, zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan Anadolu halkı, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde önce millet olmayı, sonra da asla esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Tüm mazlum milletlere ilham olan Kurtuluş Savaşımızın en güzel ifadesi ise 12 Mart 1921'de Birinci TBMM tarafından “İstiklâl Marşı” olarak kabul edilen Mehmet Akif Ersoy’un dizeleridir. Bu dizeler sadece bir şiir değil, yok edilmek istenen bir milletin tüm zalimlere isyanı, varoluşunu haykırmasıdır. Bu dizeler sadece bir şiir değil, Türk Milletinin birliğinin ve bağımsızlığının belgesidir. Bedeli ağırdır. İşte onun için Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” demiştir. Ama Kurtuluş Savaşı’nın anlamını kavrayamayanlar için Kurtuluş Savaşı’nı Yunan Askerlerinin çizmeleri altına ezilmeye tercih edenler ve bu hainleri kendine rehber edinenler için İstiklal Marşı da, Türk Bayrağı da tartışılabilir birer konu olabilir ki bunun örneklerini maalesef AKP iktidarı döneminde sıklıkla yaşadık. Bugün siyasi konjonktür gereği milliyetçilik taslayanların, dün Türk Milletini ayaklar altına alan ifadelerine de tanıklık ettik. Konjonktür değişince yarın onların farklı söylemlerle halkımızın karşısına çıkacağını da biliyoruz. Ama hiç kimse heveslenmesin Anadolumuzun her karışında ay yıldızlı al bayrağımız dalgalanmaya, İstiklal Marşımız en gür sesle söylenmeye devam edecektir. Bu milletin bağımsızlığının ve birliğinin sembolü olan ne bayrağımızın adı, ne şekli ne de İstiklal Marşımıza dokunmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Şahsi menfaatlerini ülke menfaatlerinin üstünde tutanlar bugün kendilerini ulaşılmaz sanabilirler, çıkarları doğrultusunda her türlü kutsalımızı tartışmaya açabilirler ama Kurtuluş Savaşı vermiş bu millet günü geldiğinde onlara da en güzel dersi verecektir. İstiklal Marşı’mız “Korkma” diye başlıyor ya, korkmuyoruz. Ne emperyalistlerden ne de onların çıkarlarına hizmet eden yerli işbirlikçilerinden korkmuyoruz. Ve biliyoruz ki yarınlar, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında çok daha güzel olacak. Ben buradan bu toprakları bize yurt kılan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve şükranla anıyor; Kayseri Kamuoyunu saygı ile selamlıyorum.”
Haber: Ekrem Nazlı