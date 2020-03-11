Özer’den 12 Mart açıklaması CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde yaptığı açıklamasında, “Bu toprakları bize yurt kılan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

11 Mart 2020 Çarşamba 11:44