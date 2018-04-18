Özer’den Elitaş’a “Dava“ tepkisi

CHP İl Başkanı Ümit Özer, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 100 bin liralık tazminat davası açmasını değerlendirdi. Elitaş’ın AK Parti tarafından FETÖ ile mücadelede milat olarak kabul edilen 17/25 Aralık sürecinin ardından katıldığı bir televizyon programında, FETÖ ile arayı bulmaya çalışırken kullandığı, “Cemaat'i destekledik, içlerinde bulunduk... Hizmetleriyle gurur duyduk, övünç duyduk. Çocuklarım cemaat okullarında okudu” sözleriyle kendini ihbar etiğini belirtti.

AK Parti’nin adaleti öğretmene, doktora, baklavacıya işlediğini, siyasetçiye işlemediğini söyleyen Başkan Özer açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Elitaş’ın tek itirafı bu da değil. AKP Grup Başkanvekili Elitaş, Kayseri Şeker Fabrikası’na yapılan operasyonunun arkasında kendisinin olduğunu birçok yerde övünerek anlattı. Sayın Elitaş’a sormak lazım: Kayseri Şeker Fabrikası’na birlikte operasyon yaptığınız savcılar, hakimler şimdi nerede? İşlerinden tek bir tanesi dahi bugün görevinin başında mı? Elitaş’ın suç işleme özgürlüğü var(!) Sayın Elitaş, cami hocasıyla yargıya ayar çekmeye çalışırken devletin resmi dinlemesine takıldığını da unutmuş, unutmuş Sayın Genel Başkanımızı yargıyı etkilemekle suçluyor. Elitaş’ın günahı bunlarla sınırlı mı? Elbette hayır… Kayseri’de işadamları yargılanırken devletin kendisine tahsis ettiği kırmızı plaka ile adliyede nöbet tutan Elitaş, milletin aklıyla dalga geçerek ‘FETÖ’den yargılanan iş adamlarına torpil yapacak kadar aklımı kaybetmedim. Neden, hiç kimse 1983’ten beri sanayinin ve siyasetin içinden biri olarak FETÖ’nün kriptoları ile FETÖ’nün önde gelenleri ile ilgili savcılığa bilgi verdiğim konusu hiç kimsenin aklına gelmiyor mu?’ sözleriyle kendini savunmaya kalkıyordu. Sayın Elitaş’a soruyorum: Sözüne bu kadar itibar edilmeyecek bir insan mısınız ki, sizin ihbarınızın ardından Cumhuriyet savcıları tek bir kişi için bile işlem yapmadı. Evet yeni işlem yapılmadı ama Elitaş’ın ziyaretinin ardından çok kişi serbest bırakıldı. İşte Elitaş, bu günahlarını unutturmak, her zaman yaptığı gibi gerçekleri sulandırmak için Sayın Genel Başkanımıza 100 bin liralık tazminat davası açmış. AKP’lilerin pişkinliğini, ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ sözünü hatırlatıyor. Özür dilemesi gerekenler utanmadan, sıkılmadan bir de tazminat davası açıyor. Ben buradan Elitaş’a hatırlatmak isterim ki, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önce kendi partisinden Metin Külünk ve Şamil Tayyar da bu konuda Elitaş’ı işaret etmiştir.”

Kurum Haberi



