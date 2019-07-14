Özhaseki, dedikodulara cevap verdi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kocasinan Teşkilatının Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Başkan Büyükkılıç’ın istifa edeceğine ilişkin yalanlara cevap vererek “Başkanımızı 40 yıldır tanırım. O günden beri gayretine, dürüstlüğüne, çalışkanlığına, dava adamlığına Allah için şahidim. Bu yalanları neden söylerler anlamıyorum” dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:00