Özhaseki Dürüst insan

Eski CHP Kayseri İl Başkanı Enver Özdemir, İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edilmesini değerlendirdi. Özdemir, "İçimizdeki CHP’yi ne il yönetiminin ne Disiplin Kurulu’nun ne de CHP Genel Merkezi’nin gücü yeter’’ dedi.

Özdemir yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin iddialarına cevap vermediği ve o dönem yaşananların CHP'ye zarar verdiği yolundaki açıklamaları üzerine il yönetimi tarafından kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini, Disiplin Kurulu’nun da kendisi hakkında partiden ihraç kararı aldığını bildirdi.

Olayların gelişimini hatırlatarak konu hakkındaki görüşlerini açıklayan Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce yaptığım açıklamada belirttiğim gibi, Sayın CHP Genel Başkanının konuyu ilk kez dile getirdiği bütçe görüşmeleriyle devrin İl Başkanı ve il örgütü olarak biz de konuyu kamuoyu ile birlikte öğrendik. Böyle bir açıklama benim ve yakın çalışma arkadaşlarımın tamamen bilgisi dışında yapılmıştır. İddiaların dillendirilmesinden sonra Kayseri’deki 125 sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü Başkan Özhaseki’ye destek açıklaması yapmış. Bu açıklamanın yapıldığı esnada ben kurultay öncesi il başkanları toplantısı için Ankara’da bulunuyordum. 125 STK ve meslek örgütünün Başkan Özhaseki’ye yaptığı destek açıklamasını öğrendim ve metnini alarak Sayın Genel Başkanı Genel Merkez’deki makamında ziyaret ettim. Ziyaretimde STK’ların destek açıklamasını kendilerine göstererek bu iddiaların Kayseri’de partimize zarar vereceğini, bu 125 sivil toplum kuruluşunun neredeyse Kayseri’nin üye bazında tamamı manasına geldiğini söyledim. Bu iddiaların kamuoyu ile paylaşılmadan önce örgütle paylaşılmasının daha doğru olacağını ifade ettim.’’

Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin dürüst bir insan olduğunu ve böyle işlere asla tevessül etmeyeceğine inandığını anlattığını da vurgulayan Özdemir, CHP Genel Başkanın şaşkınlığını gözlediğini ancak daha sonra bir TV kanalında iddialarını sürdürdüğünü görünce, kendisini defalarca aradığını ve kendisine yanlış bilgi verildiğini söylediğini hatırlattı.

Özdemir, "Söz konusu iddialarla ilgili olarak bugün geldiğimiz nokta, o gün sayın Genel Başkana yaptığım uyarıların doğruluğunu bir kez daha göstermiştir. İddialarla ilgili verilen yargı ve tazminat kararları bunun da teyidi olmuştur. Benim Sayın Genel Başkana yönelik uyarılarım ve daha sonra yaptığım açıklamalar, partiye karşı değil, partimizin zarar göreceği endişesini dile getirmeye yöneliktir’’ şeklinde konuştu.

Partinin mevcut yerel ve genel yönetim kademelerinde her gün çeşitli açıklamalar yaparak parti program ve tüzüğüne aykırı hareket edenlerle parti aleyhinde eylem ve söylemlerde bulunanlar için çalıştırılmayan disiplin kurullarının kendisinin düşüncesini açıklaması üzerine harekete geçirildiğini savunan Özdemir, "İl Yönetim Kurulu hakkımda çıkan haberleri tekzip etmediğim ve yalanlamadığım gerekçesiyle tüzük ve yönetmeliklere aykırı bir taleple İl Disiplin Kurulu'ndan ihracımı istemiştir. Disiplin Kurulu Başkanının AKP üyesi çıkması nedeniyle Disiplin Kurulu'ndan düşmesi gerekmesine rağmen böyle bir hukuksuzluğu içine sindirenler, CHP'yi küçültmek amacıyla ellerinden geleni yapmaya çalışmaktadırlar. Benim ihraç edilmemle CHP büyüyecekse, 'Eyvallah' der geçeriz. İçimizdeki CHP'yi bitirmeye ne il yönetiminin ne Disiplin Kurulu'nun ne CHP Genel Merkezi'nin gücü yeter. Enver Özdemir, ilçe-il yöneticiliği, il başkanlığı, kurultay delegeliği yapmış, partinin her türlü sıkıntısını omuzlamıştır ve bunun bedelini ihraç edilerek ödemiştir" ifadelerini kullandı.

Özdemir, ihraç kararının iptaliyle ilgili hukuki mücadelesinin süreceğini de belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi yerelde ve genelde sürdürülen bu yanlış yönetim anlayışından er geç kurtulacaktır’’ dedi.