Özhaseki ilham verdi Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Kayseri'de katıldığı bir programda kendisinden saatini isteyen engelli gence saatini çıkarıp vermesi Emel Yaray'a ilham oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri Kadir Has Stadyumu yanında Halep’e yardım tırlarının gönderilmesi programında kendisinden saatini isteyen engelli gence çıkarıp vermiş ve bu yaklaşımı büyük takdir toplamıştı.

Kolundaki saati çıkarıp engelli gencin koluna kendisi takan Bakan Özhaseki, engelli gençle yakından ilgilenmiş ancak saat o gencin koluna bir türlü olmamıştı.

Bunun üzerine devreye Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç girerek kendi aracından yeni bir saat getirmiş, Bakan Özhaseki de o saati engelli gence takdim etmişti.

Gazetede gördüğü bu fotoğraf karesini kaleme alan Yaray, çizmiş olduğu karakalem çalışmasını kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Yaray, paylaşımının üzerine düşüncelerini şu şekilde ekledi:

''Vicdan barındıran bir el

İçinde içinde merhamet olan bir yürek

Ve gülüşünde samimiyet taşıyan

Mehmet Özhaseki Bakan''

Yaray'ın bu paylaşımının altına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Genel olarak yapılan yorumlarda Bakan Özhaseki'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde engellilere yönelik yapmış olduğu çalışmalara vurgu yapıldı.

Yorumlarda ayrıca Bakan Özhaseki'ye Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

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