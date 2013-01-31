Özhaseki: Kılıçdaroğlu Yiğit Olsa Kayseri'de Konuşurdu

Bir televizyon programına katılan Başkan Özhaseki, yaptığı açıklamada, “Kayseri’de rüşvet defteri var, iki tane müfettiş gönderilmedi, diye hala bağırıyor. Birazcık yiğitse şu Kayseri Sanayi Odası'na geldiğinde söylemeliydi çünkü onun cevabını verecek arkadaşlar vardı salonda, onun yalanlarını yüzüne vuracak arkadaşlar vardı. Yiğit adam burada söylerdi” ifadelerini kullandı.

CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu’nu kastederek bu günlerde bir başka suçlama için hazırlanıldığını ifade eden Başkan Mehmet Özhaseki, “Şeker davasında insanlar birbirleriyle konuşmuş. Eski vali yardımcısı bizimle ilgili bir şey söylemiş. Şimdi onları aleyhimize delil gibi göstermek için çalışıyor. Kendi kanallarında yayınlatıp kanalın söylediği gibi demeye hazırlanıyorlar. Bu da bir dava meselesi. Biz de davayı hazırladık. Yayınlanır yayınlanmaz davayı açacağız” dedi.

Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi'nin yıllardır süren mahsuplaşma davasında TETAŞ Elektrik Şirketin'den yaklaşık 150 milyon lira para istediğini hatırlatan Özhaseki, davanın lehlerine sonuçlanacağını ve milyonlarca lira para alacaklarını açıkladı. Özhaseki, “Elektrik şirketinde kazanımımız oldu. Mahsuplaşmadan çok büyük para alacağız. Mahkemeler bizi haklı buluyor. 2-3 tane bilirkişi raporu var. Milyonlarca dolar para alıyoruz ve sonra şirketin yüzde 51’i bize geçti. Şirketi satarsak yüzlerce milyon dolar para alırız. Belediyemiz raylı sistem yaptı. Bunun gibi projelerin borcunu ödeyip kasaya da milyonlarca dolar para koyarız.”