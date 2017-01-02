Özhaseki komandoları ziyaret etti Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 2016 yılının son gününü Kayseri'de vatani görevlerini yapan askerlerle birlikte geçirdi.

Bakan Özhaseki, Kayseri temasları kapsamında Zincidere 1. Komando Tugayı’nı ziyaret etti. 1.Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Kırış tarafından karşılanan Özhaseki, tugay ziyaret defterini imzaladı. Kayseri'de meydana gelen patlamada şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulunan Özhaseki yaralanan askerlerin sağlık durumuyla ilgili de bilgi aldı.

Bakan Özhaseki daha sonra karargahta görev yapan askerleri ziyaret etti. Askerlerle birlikte yemek yiyen Özhaseki, vatan nöbeti tutan komando askerlere başarılar diledi.

İHA

