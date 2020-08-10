Özhaseki: "Projeleri takip ediyorum" AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri’de devam eden mega projelerle ilgili bilgi verdi. Kayseri özelinde yapılması planlanan ve ülke gündeminde yer edinebilecek bütün projeleri birebir takip ettiğini vurgulayan Özhaseki, “Hava İkmal Millet Bahçesi'den Kayseri Havalimanı'na, Belsin Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Raylı Sistemi'nden Kayseri Hızlı Tren'e kadar bütün projelerin takipçisiyim” dedi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:24