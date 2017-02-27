ÖZHASEKİ VE KARATEPE KAYSERİ’YE GELİYOR

10 Mart Cuma akşamı Kadir Has Kongre Merkezi’nin 1200 kişilik Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek “Yeni Anayasa” konulu programda Bakan Mehmet Özhaseki partililere ve Kayserililere hitap edecek.

Daha sonra kürsüye gelecek olan yeni anayasanın mimarlarından Karatepe de Anayasa’da yapılan son değişiklikler ile yeni sistemin Türkiye’ye kazandıracaklarını anlatacak.



Yoğun bir katılım olması için büyük çaba sarf edilen programın, referandum öncesi AK Parti’nin gövde gösterisine dönüşmesi bekleniyor. Geceye MHP Kayseri yönetiminin de davet edileceği tahmin ediliyor.

(Kayseri Gündem)

