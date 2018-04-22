ÖZHASEKİ’DEN İLK BELEDİYESİNE ZİYARET

Bir dizi ziyaret ve toplantı için memleketi Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ilk belediye başkanı olduğu ve ilk siyasete başladığı Melikgazi Belediyesini ziyaretinde Başkan Memduh Büyükkılıç ile sohbet ederek 2018 yılı Kayseri Belediyecilik çalışmalarını değerlendirdiler.



Bakan Özhaseki’nin ziyareti nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bakanım ilk göreve başladığınız hizmet ve referans belediyemize hoş geldiniz. Bizler sizden emanet aldığımız görevle Melikgazi’mize güzel hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığınız döneminde; çalışma ve yatırımlarımıza vermiş olduğunuz destek ve yardımlarınızı şimdi de Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak vermenizden dolayı sizlere şehrimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Özhaseki ise, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Melikgazi Belediye Başkanlığım döneminde Melikgazililere 4 yıl hizmet ettim. 1999 ile 2015 yılları arasında ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hep birlikte Kayseri Belediye Modelciliği ile şehrimizi bugünlere taşıyarak örnek bir şehirleşme sergiledik. Milletimize ve ülkemize hizmet etmek üzere başka görevlere davet edildik, bu davete icabet ederek hizmetimize devam ettik” şeklinde konuştu.



Mehmet Özhaseki, “Milletimizin emanetine sahip çıkarak Türkiye her gün bir önceki günden daha iyi ve güzel konuma nasıl getiririz sevdasında olduk” ifadelerini kullandı.



İHA

