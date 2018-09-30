Özhaseki’den ‘İttifak’ Açıklaması

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Oto Sanatkarlar Odası 2. Etap Yeşilyurt Sanayi Temel Atma Törenine katıldı.



Tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özhaseki, Cumhur İttifakı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Mehmet Özhaseki, "Hepimizin bildiği gibi geçen hafta Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısıyla bir araya geldik. Yıllardır tanışmanın olmanın getirdiği bir dostlukla görüşmemiz geçti. Çok detay çalışma yapmadık ama Cumhur İttifakı’nın kıymeti üzerinde görüş birliğimiz oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin içerisinde bulunduğu son yıllardaki zor durum, özellikle beka meselesi bizi MHP ile bir araya getirip yüksek idealler üzerine bir ortalığa itti. Bunu millet de sevdi, doğru da gördü. Meşru bir zemin içerisinde de zaten hak verdiğini de oylarıyla da belli etti. İstiyoruz ki bu yerel seçimlerde de yapılacak olan çalışmalar bu ittifaka gölge düşürmesin. Bu manada da karşılıklı olarak iyi niyetlerimizi dile getirdik. Bundan sonra Cumhurbaşkanımızla Devlet beyin bir araya gelmesiyle veya kurulların çalışmaya başlamasıyla yol alırız diye tahmin ediyorum. Sonuç ne olur, ben de bilemiyorum. Nihayetinde kolay bir şey değil. Cumhur ittifakı kurulduğunda kanuni bir alt yapısı vardı. Fakat yerel ittifakın nasıl olacağı hususunda kanuni alt yapı yok. Bunların birçok varyasyonu olabilir, bunlar konuşulabilir. Önümüzdeki günlerde bunlar ya kurullarda veya genel başkanların bir araya gelmesiyle çizilecek yol güzergahı üzerinde hareket edilerek belirlenecektir" ifadelerini kaydetti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın ‘AK Parti’nin herhangi bir ilde aday göstermemesi gibi bir durum çok gerçekçi değil’ açıklamasının sorulması üzerine Özhaseki, "Bunu Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Cumhurbaşkanımızın iradesinin üzerinde söyleyecek başka bir şeyimiz yok. Bu konu tartışılacak bir konu da değil" dedi.



"Terör uzantısı olan partiyle bir araya gelmek ayıptır"

CHP’nin gündeme getirdiği Millet İttifakı’nın sorulması üzerine Özhaseki, şu cevabı verdi:

"Üst perdeden bunlar açıkça söyleniyor ama el altından her türlü görüşmeleri kendileri yapıyorlar. Hepsini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde her şey ortay çıkacak. Saklı ve gizli bir şey yok. Bana göre önemli olan partilerin meşru zeminlerde bir araya gelmesidir. Bu doğrudur ama el altından terör uzantısı olan partiyle bir araya gelmek, gizli kapaklı da olsa görüşme yapmak ayıptır."

