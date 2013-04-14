Özhaseki'den Tuncelilere Mangal Sözü

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tunceli İl Başkanlığı tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen Türkiye Başkanlık Sistemini Konuşuyor toplantısına; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yusuf Tekin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Boydak katıldı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Tekin’in başkanlık sistemini katılımcılara anlatmasının ardından kürsüye çıkan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, belediye başkanı seçilmesinin ardından yaşadıklarını paylaştı.

Toplantının çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Özhaseki, çözüm sürecinin önemine değindi. Özhaseki, "Bir barış süreci başladı. İnsanlar yeniden kucaklaşıyor. Bu topraklarda yaşayan herkes birbiriyle yeniden bir kere daha yüz yüze gelip, birbirini anlıyorlar diye düşünüyorum. Herkes heyecanlı ben de heyecanlıyım. Olması için de dua ediyorum. Barış sürecini istemeyenlerin de ne demek istediklerini anlayabilmiş değilim. Geçtiğimiz aylarda bir genç toprağa düşmemişse bunda üzülecek can sıkılacak bir şey var mı? Bu düşmanlığı, fitneyi körüklemek isteyenlere diyorum ki; senin çocuğun ölsün mü? 'yok ölmesin fakirin garibin çocuğu ölsün' Niye ölsün? Niye öldüğü de belirsiz. Önemli bir adım atıldı bu atılırken ufak tefek usule dedikodulara aldırmamak, provokasyonlara gelmemek lazım. 'Vay nasıl gider dağdan mı şehirden mi silahla mı giderdi' geçin bunları bunlar en lüzumsuz çeneler. Barış geliyor, bahar geliyor insanlar kucaklaşıyor. Türkiye artık böyle bir beladan dolayı devlet bütçesinden trilyonlar harcamıyor. Bu paralar ülkenin kalkınması, insanların refahına, yatırıma harcanıyor. Bundan herkesin mutlu olması lazım. Ben ülkenin önünün açık olduğunu, bu sürecin hayırla biteceğine inanıyorum. Herkes gibi ben de heyecanlanıyorum" dedi.

CHP’nin süreçteki rolüne ilişkin bir soru üzerine Özhaseki, "CHP'yi sosyal demokrat bir parti olarak görmüyorum. Zamanında devleti kurduğu için merkezde duran biraz da o geçmişinden dolayı ulusalcı fikirlerle birlikte hareket eden bir parti. Keşke batı standartlarında sosyal demokrasiyi özümsemiş, barıştan, emekten, işçiden, alın terinden yana bir parti olsaydı... Öyle olsaydı barış sürecini CHP omuzlarda götürürdü. Statükonun temsilciliği yapılırsa, her yeni fikre karşı çıkar, bunun da arkasında başka hesaplar yaparsınız, bunun neticesi de iyi geçmez" diye konuştu.

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kazandığı tazminatla aldığı sucuklardan Tunceli’ye getirip getirmediği sorusu üzerine Özhaseki, "Getirmedim. Aslında o işte Kemal beyin doğrusu günahının olduğunu zannetmiyorum. Memleketinde olduğum için söylemiyorum. Kayseri’de kendini milletvekili seçtirmek isteyen biri vardı, atraksiyonlar peşindeydi, işler de kötüye gitmişti. O arkadaşımız elinde seneler öncesine ait adliyelerde görülmüş, temyizleri bitmiş, Yargıtay’da kesinleşmiş bir dosyayı tersine çevirip, yalanla dolanla Kemal beyin önüne koydu. Kemal bey de genel başkanlığının ilk döneminde bir dosyayla çıkmak istedi. Bir iki gün içinde ofsayta düşüğünü anladı. Kayseri CHP il başkanı bunlar doğru değil dediği halde artık CHP’de algı idaresi başladı. Üç savcı 10 ay boyunca iddiaları inceledi ve bunların haksız itham olduğu kesinleşti. Bir belediye başkanı olarak özeliniz, ticaretiniz, belediye ile alışverişiniz yok, sadece hizmet ediyorsunuz insana. Töhmet altında kalan, iftiraya uğrayan biri olarak dava açar mısınız? Dava açtım. Bu bir onur meselesi, para meselesi değil. 20 dava açtım 10'u bitti. Kemal beye, Baykal'a, Atilla Kart beye, Kayseri milletvekiline karşı açtığım 10 davayı kazandım. 10'u da devam ediyor. 150 milyar lira kadar mahkemelere para yatırdılar. Onun 20 milyarıyla sucuk alıp dağıttım. Geri kalan paranın üzerinde icra kararı var, onları da alıp fakir fukaraya dağıtacağım. Bu işten fakir fukara istifade etti" şeklinde konuştu.

Özhaseki, arta kalan paraların çözülmesi halinde bir bölümünü AK Parti Tunceli Teşkilatı’na göndereceğini belirterek, “Paralar çözülünce buradaki teşkilata göndereceğim. Burada da bir mangal partisi düzenlensin” ifadelerini kullandı.