ÖZHASEKİ’YE HAYIR DİYENLER Yerel yönetimlerde herkes aday olabilmek için Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile görüşmeye çalışırken Kayseri’deki bazı isimler de, Özhaseki’nin kendilerine görev tevdi etmesine rağmen Özhaseki’den “aflarını” istediler.

23 Kasım 2018 Cuma 10:42