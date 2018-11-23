ÖZHASEKİ’YE HAYIR DİYENLER

GÖREV KABUL ETMEDİLER
Kayseri’de, Büyükşehir Belediyesi ile Talas, Melikgazi ve Kocasinan Belediye Başkan adaylıkları için kendilerine teklif götürülen Murat Cahit Cıngı, Serdar Altuntuğ ve Oğuz Ortaköylüoğlu bu teklifleri kabul etmediler. Bu isimlerin kabul etmemesi üzerine Özhaseki’nin farklı isimler üzerine yöneldiği ve merkez ilçeler ile Büyükşehir’in adaylık işlerini tamamladığı öğrenildi.
ONLAR HAYIR DEDİ
Serdar Altıntuğ hiçbir şekilde Belediye Başkan adayı olmayı düşünmediğini belirtirken Erciyes AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı da olan Murat Cahit Cıngı da “beni affedin lütfen dedim. Benim yakın dönemdeki hayat planlamamda belediye başkanlığı gibi bir konum hiç yok, olmayacak da. İstemiyorum” dedi. Özhaseki’nin daha önce farklı görevler teklif ettiği Oğuz Ortaköylüoğlu da bu dönemde belediye başkan adayı olmayı hiç istemediğini ve düşünmediğini ifade etti.
Kayseri’de, Büyükşehir Belediyesi ile Talas, Melikgazi ve Kocasinan Belediye Başkan adaylıkları için kendilerine teklif götürülen Murat Cahit Cıngı, Serdar Altuntuğ ve Oğuz Ortaköylüoğlu bu teklifleri kabul etmediler. Bu isimlerin kabul etmemesi üzerine Özhaseki’nin farklı isimler üzerine yöneldiği ve merkez ilçeler ile Büyükşehir’in adaylık işlerini tamamladığı öğrenildi.
ONLAR HAYIR DEDİ
Serdar Altıntuğ hiçbir şekilde Belediye Başkan adayı olmayı düşünmediğini belirtirken Erciyes AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı da olan Murat Cahit Cıngı da “beni affedin lütfen dedim. Benim yakın dönemdeki hayat planlamamda belediye başkanlığı gibi bir konum hiç yok, olmayacak da. İstemiyorum” dedi. Özhaseki’nin daha önce farklı görevler teklif ettiği Oğuz Ortaköylüoğlu da bu dönemde belediye başkan adayı olmayı hiç istemediğini ve düşünmediğini ifade etti.
Haber Merkezi
Sn.özhaseki akp yi batırmayı aklına koymuş anlaşılan..bu yazılanlar doğruise...