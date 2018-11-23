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ÖZHASEKİ’YE HAYIR DİYENLER

Yerel yönetimlerde herkes aday olabilmek için Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile görüşmeye çalışırken Kayseri’deki bazı isimler de, Özhaseki’nin kendilerine görev tevdi etmesine rağmen Özhaseki’den  “aflarını” istediler.

ÖZHASEKİ’YE HAYIR DİYENLER
GÖREV KABUL ETMEDİLER
Kayseri’de, Büyükşehir Belediyesi ile Talas, Melikgazi ve Kocasinan Belediye Başkan adaylıkları için kendilerine teklif götürülen Murat Cahit Cıngı, Serdar Altuntuğ ve Oğuz Ortaköylüoğlu bu teklifleri kabul etmediler. Bu isimlerin kabul etmemesi üzerine Özhaseki’nin farklı isimler üzerine yöneldiği ve merkez ilçeler ile Büyükşehir’in adaylık işlerini tamamladığı öğrenildi.

ONLAR HAYIR DEDİ
Serdar Altıntuğ hiçbir şekilde Belediye Başkan adayı olmayı düşünmediğini belirtirken Erciyes AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı da olan Murat Cahit Cıngı da “beni affedin lütfen dedim. Benim yakın dönemdeki hayat planlamamda belediye başkanlığı gibi bir konum hiç yok, olmayacak da. İstemiyorum” dedi. Özhaseki’nin daha önce farklı görevler teklif ettiği Oğuz Ortaköylüoğlu da bu dönemde belediye başkan adayı olmayı hiç istemediğini ve düşünmediğini ifade etti.
 

Haber Merkezi

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Ali medet 6 saat önce

Sn.özhaseki akp yi batırmayı aklına koymuş anlaşılan..bu yazılanlar doğruise...

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Mehmet Ateş 2 saat önce

talasa yeni yüz yeni kan osman yıldız la bilgi ve birikimi ile gelir

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