Özhaseki'ye Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi Ödülü

Titanic Business Europe Otel'de düzenlenen ödül törenine siyaset, iş ve sanat dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, stratejik vizyon sahibi kurum ve yöneticilere her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek Türkiye'nin misyon ve vizyonuna katkı sunanlardan beklentilerinin çok büyük olduğunu dile getirdi.

Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı, İş Adamı, Sanatçı, Bürokrat, Siyasetçi, Gazeteci-Yazar, Kurum ve Devlet Adamı kategorilerindeki ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede, Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi Ödülü'nü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki aldı. Başkan Özhaseki'ye ödülünü Savunma Sanayi Kurucu Müsteşarı Vahit Erdem verdi.

Ödülünü aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Başkan Özhaseki, kendisini bu ödüle layık gördükleri için TASAM'a teşekkür etti. Belediye başkanlığı görevinde 4. dönemi olduğunu hatırlatan Başkan Özhaseki, "Göreve başladığım ilk yıllarda şehrin altyapı ve üstyapısıyla ilgilendik. Şimdi de şehri geleceğe taşıyacak vizyon projeler üzerinde çalışıyoruz. Erciyes Dağı'nda bir kayak merkezi inşa ediyoruz. Erciyes'te pist uzunluğu 200 km'yi bulan dünya çapında bir merkez doğuyor. Doğrusu bu işler bir belediye başkanın görevi değil ama ben, o şehirde doğup büyüyen, sorumluluk taşıyan biri olarak bu işleri kendime görev edindim" şeklinde konuştu.